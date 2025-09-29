국정자원 화재 여파…충북도 “우편 업무 불편”

충북도가 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 우편 업무에 불편을 겪고 있다. 이 불은 지난 26일 오후 8시20분쯤 국정자원 전산실에서 리튬 이온 배터리 폭발로 발생했다.

29일 도에 따르면 여권 개별 우편 발송은 차질이 발생하고 있다. 우체국 시스템 복구가 되지 않은 탓이다. 또 도청 내에서 보내는 우편물도 접수는 하고 우체국에 보내기는 하나 우체국에서 각 개인이나 단체에 가지 못하는 상황이다.

지난 28일 충북도 재난상황실에서 국가자원정보관리원 화재 관련 중대본회의가 열렸다. 충북도 제공

이날 오전 11시 현재 도청 민원실에서의 여권 접수와 수령을 정상적으로 이뤄지고 있다. 하지만 각 가정에서 받는 개별발송은 중단된 상태다.

도 관계자는 “(우체국에 따르면)여권 우편 발송 등은 개천절인 다음 달 3일까지는 최대한 복구하려고 하려고 한다”며 “현재로는 언제쯤 복구가 될지는 확인이 불가능하다”고 전했다.

도는 국정자원 화재로 지난 27일 오후 6시 김영환 충북도지사 주재로 정부 전산시스템 일부 마비 상황 대응을 위한 시장·군수 회의를 개최했다. 정부24, 국민신문고 등 주요 정보 서비스가 중단되면서 행정 공백 최소화와 민원 불편 최소화를 위해서다. 또 중대본회의를 진행했다.

김 지사는 시상·군수 회의에서 “이번 시스템 마비 사태에 따른 도민 불편 사항을 최소화하고 도민 안전을 위해 신속하게 대응할 수 있게 행정 역량을 총동원해 달라”고 주문했다.

당시 도 자체 운영 시스템 57개 중 13개가 중앙 시스템과 연계돼 대민 서비스가 불가능했다. 계약 정보 공개 시스템 등 주요 시스템이 영향을 받았다.

이에 도는 정부24 서비스 일시 중단에 따른 증명서 발급 등 민원 대체 창구를 도 홈페이지를 통해 안내했다. 또 재난안전대책본부를 구성해 도내 정보 기반 시설과 전산시스템의 화재 안전 점검을 했다. 도와 시·군 협력을 통해 민원 방문 처리 등 대체 방안을 마련해 민원 불편 최소화에도 나섰다.

