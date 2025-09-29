조태용 前실장, '이종섭 도피 의혹' 해병특검 첫 피의자 조사

조태용 전 국가안보실장(전 국가정보원장)이 이종섭 전 국방부 장관 도피 의혹과 관련해 이명현 순직해병 특별검사팀에 29일 소환됐다.



이 전 장관 호주 도피 의혹과 관련한 첫 피의자 출석이다.

조태용 전 국가안보실장. 연합뉴스

조 전 실장은 이날 오전 9시 52분께 서초구 특검 사무실에 출석하며 "윤석열 전 대통령이 종섭 장관 호주대사 내정을 직접 지시했나', '피의자를 대사로 임명하는 건 부적절하다는 의견 없었나', '대사 임명 절차에 문제가 있다는 생각은 안 했나' 등 질문에 "조사를 잘 받겠다"고만 답했다.



'호주대사 임명 관련 첫 조사인데 어떤 부분을 소명할 예정이냐'고 다시 묻자 "조사 전에 말씀드리는 것은 적절치 않다"고 말한 뒤 조사실로 향했다.



조 전 실장은 2023년 7월 채상병 사건 이후 수사외압 의혹으로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사를 받던 이종섭 전 국방부 장관의 도피를 도왔다는 혐의(범인도피·직권남용)를 받는다.



특검팀은 2023년 12월까지 국가안보실장을 지낸 조 전 실장을 상대로 이 전 장관의 호주대사 내정 및 임명 추진 과정에서 안보실 관계자 간 논의와 대통령실 의중이 있었는지 등을 캐물을 예정이다.



이 전 장관은 공수처 수사선상에 올라 출국금지 조처가 내려졌으나 작년 3월 4일 호주대사로 전격 임명돼 출국했다.



조 전 실장은 수사외압 의혹으로도 네 차례 피의자 조사를 받았다.



조 전 실장은 윤석열 전 대통령이 2023년 7월 31일 대통령실 외교안보 수석비서관 회의에서 채상병 사건 초동조사 결과를 보고받고 크게 화를 냈다는 이른바 'VIP 격노' 회의 이후 기록 회수에 개입한 의혹을 받고 있다.



그는 임기훈 전 대통령실 국방비서관과 함께 마지막까지 회의장을 지킨 인물로 알려졌다.



조 전 실장은 국회 등에서 당시 회의에서 채상병 사건 보고 자체가 없었고 윤 전 대통령이 돌연 화를 낸 사실도 없다고 주장해오다가 2년 만인 지난 7월 첫 특검 조사에서 윤 전 대통령의 격노를 인정했다.

<연합>

