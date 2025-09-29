강호동 농협중앙회장, 추석 명절 대비 농축산물 수급상황 점검

강호동 농협중앙회장(앞에서 3번째)이 26일 농협하나로마트 고양점에서 명절 대표 성수품목인 배의 가격 및 수급상황을 확인하고 있다. 농협중앙회 제공

강호동 농협중앙회장은 26일 농협하나로마트 고양점을 방문하여 추석 성수품 수급상황과 판매동향을 점검했다.

이날 강호동 회장은 물가 상승으로 소비자 부담이 높아진 상황에서 농업인과 소비자 모두가 풍요로운 추석을 맞이할 수 있도록 원활한 농축산물 공급에 최선을 다해 줄 것을 당부했다.

농협은 소비자 장바구니 물가 부담 완화를 위해 전국 농협하나로마트에서 9월 21일부터 10월 5일까지 할인행사를 진행하고 있다.

이번 행사에서는 명절 수요가 많은 ▲사과 ▲배 ▲한우 등 주요 농축산물을 행사카드* 결제 시 최대 35% 할인된 가격에 판매하고, ▲부침가루 ▲식용유 ▲부탄가스 등 인기 가공식품, 생활용품에 대해 최대 62% 할인 혜택을 제공한다.(점포별 취급상품 상이)

* 행사카드 : (카 드) NH농협, 신한, 삼성, 롯데, 우리

(간편결제) 카카오페이 머니, 네이버페이 포인트·머니, 토스머니·계좌, 페이코 포인트

강호동 회장은 “주요 성수품의 원활한 공급을 통해 농축산물 물가 안정에 전력을 다하겠다”면서 “국민들께서도 농업인이 정성껏 생산한 우리 농축산물로 소중한 분들과 따뜻한 정을 나누시길 바란다”고 전했다.

한편, 농협은 다음달 2일까지 ‘농축산물 수급대책 상황실’을 운영하여 추석 명절 주요 농·축산물 수급상황과 가격동향을 실시간 모니터링하고, 현장 위기관리 및 종합 컨트롤타워 시스템을 가동할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지