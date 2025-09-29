트럼프, 美국방부 소집 ‘전군 지휘관 회의’ 참석 예정…지휘 공백 우려

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계 미군 현역 장성 전원을 대상으로 한 이례적인 지휘관 회의에 직접 참석할 예정이라고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했다. 특히 분쟁지역에 파견된 장성들까지 포함된 이번 전군 지휘관 전원 소집은 매우 드문 일로 평가되며, 트럼프 대통령의 참석 소식에 관심이 집중되고 있다.

WP가 입수한 미 국방부 내부 문건에 따르면, 트럼프 대통령은 오는 30일 버지니아주 콴티코에 위치한 해병대 기지에서 열리는 전군 지휘관 회의에 참석하기로 결정했다. 이에 앞서 피트 헤그세스 국방부 장관은 모든 준장급 이상 지휘관과 선임 부사관들에게 회의 참석을 지시했다.

사진=신화연합뉴스

이번 회의에는 수백 명에 달하는 장성들이 한날한시에 같은 장소에 모일 예정이다. 현재 미국과 해외에 주둔 중인 미군 장성은 약 800명 정도다.

이같은 대규모 전군 지휘관 회의는 흔치 않은 일이지만, 국방부와 헤그세스 장관은 소집의 구체적인 배경을 공개하지 않고 있어 군 내부에서는 혼란과 불안감이 커지고 있다고 WP는 지적했다. 헤그세스 장관은 이번 회의에서 군의 기준과 전사 정신에 관한 짧은 연설을 계획하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 헤그세스 장관은 군이 ‘정치적 올바름(Political Correctness)’에 과도하게 신경 쓴 결과, 전투력이 약화됐다고 주장해 왔으며 이를 바로잡기 위해 전사 정신을 다시 확립하겠다는 입장을 여러 차례 밝힌 바 있다. 실제 그는 이미 수십 명의 장성을 특별한 사유 없이 해임한 전력이 있으며, 장성 수를 20% 감축하겠다는 계획도 내놓은 상태다.

일각에서는 이번 회의가 대규모 인사 조치를 포함한 기강 재정비 차원일 수 있다는 관측과 함께, 정치적 중립성을 지켜야 할 군을 정치적 수단으로 이용하려 한다는 비판의 목소리도 나온다. 전 세계 지휘관들이 한자리에 모일 경우 발생할 수 있는 지휘 공백이나 보안상 위험에 대한 우려도 함께 제기된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지