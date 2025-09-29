천혜 자연 벗삼아… 6000명 ‘행복 레이스’

천혜의 산과 북한강이 어우러진 경기 가평군 일원에서 28일 ‘제18회 가평 자라섬 전국마라톤대회’가 열렸다. 세계일보와 가평군이 공동 주최하고 한국마라톤연맹, 가평군육상연맹이 주관한 이번 대회에는 비가 오는 악천후에도 전국에서 아마추어 마라토너와 동호회, 가족, 학생, 군장병 등 6000여명이 참가해 가을 정취를 만끽하며 힘찬 레이스를 펼쳤다.



참가자들은 이날 오전 7시55분부터 가평종합운동장에서 진행된 개회식에 이어 하프코스(약 21.3㎞), 10㎞, 4.2195㎞ 등의 순으로 출발했다. 경기 시작에 앞서 진행된 사회자의 맛깔스러운 행운권 추첨과 준비체조 등으로 대회 분위기가 한껏 고조됐다.

가평 자라섬 전국 마라톤대회 ‘힘찬 출발’ 세계일보와 경기 가평군 공동 주최로 28일 오전 가평역과 북한강길 등 가평 일원에서 열린 ‘제18회 가평 자라섬 전국 마라톤대회’에서 참가자들이 가평종합운동장에 마련된 출발선에서 힘찬 첫발을 떼고 있다. 이날 가평 자라섬 마라톤대회에는 전국에서 모인 아마추어 마라토너와 동호회, 가족, 학생, 군장병 등 6000여명이 참가해 북한강로 일대 강변 바람과 가을 단풍 등을 만끽하며 힘찬 레이스를 펼쳤다. 가평=최상수 기자

개회식에는 서태원 가평군수, 지영기 가평군체육회장, 김경수 가평군의회의장, 박찬준 세계일보 본부장 등이 참석해 선수들을 격려했다. 이기식 세계일보 사장은 박 본부장이 대독한 대회사에서 “세계일보와 가평군이 가평을 문화와 관광, 체육의 도시로 발전시키기 위해 2008년부터 시작한 가평 자라섬 전국마라톤대회가 어느덧 18회를 맞이했다”고 말했다. 이 사장은 “마라톤을 통해 자신의 한계를 극복하고 목표에 도전하는 참가자 여러분께 아낌없는 격려와 찬사를 보낸다”며 “북한강변의 맑은 공기와 아름다운 청정 가평의 대자연을 온몸으로 감상하면서 평소 쌓아온 기량을 마음껏 펼쳐주길 바란다”고 당부했다.



서태원 가평군수는 환영사를 통해 “시원한 바람과 함께 산에 단풍이 물들어 가는 이 아름다운 계절에 가평 자라섬 전국마라톤대회에 참가하고자 가평을 찾아 주신 여러분을 6만4000여 군민과 함께 진심으로 환영한다”며 “이번 대회를 통해 여러분 모두에게 추억과 감동으로 남을 수 있는 축제의 한마당이 되고 승패를 떠나 선수 여러분들 간에도 결속을 다질 수 있는 화합의 장이 되길 희망한다”고 말했다.



대회 참가자들은 이날 오전 8시30분 가평종합운동장을 출발해 문화로 고가 입구∼가평역∼행자교 앞(10.65㎞ 반환점)∼북한강길로 이어지는 수변코스를 달렸다.



하프코스 남자 부문은 강원 춘천에서 러닝크루 소속으로 참가한 안명헌씨가 1시간20분19초의 기록으로 우승의 트로피를 안았다. 안씨는 “우승은 생각도 못했는데 1위를 하게 돼 너무 기쁘다”며 “운이 좋았던 거 같다”고 소감을 말했다. 이어 2위, 3위는 개인으로 참가한 진민규씨와 유경균씨가 각각 차지했다.



하프코스 여자 부문에서는 가평에서 클투가평런투어 소속으로 참가한 최설화씨가 1시간32분59초의 기록으로 우승의 영예를 안았다. 최씨는 “비가 많이 왔지만 머릿속을 비우며 달리기에 코스가 너무 좋았다”며 “내년에도 또 참가하고 싶다”고 소감을 말했다. 2위, 3위는 개인으로 참가한 조경희씨와 임희숙씨가 각각 차지했다.



10㎞ 코스 남자 부문에서는 성남에서 처음 참가한 이승엽(국민체육진흥공단)씨가 35분44초의 기록으로 우승의 영예를 안았다. 여자 부문에서는 경기 하남에서 참가한 정혜란씨가 38분17초의 기록으로 1위에 올랐다. 이어 진행된 10㎞ 가족런 커플부문 우승은 ‘할수있다팀’의 김종옥·이우병씨에게 돌아갔다. 경기 광주에서 참가했다는 이들은 “올해 처음 커플로 참가했는데 코스가 좋아 마음껏 즐길 수 있었다”며 “내년에도 참가하고 싶다”고 소감을 전했다



지난해에 이어 올해 대회도 가족과 직장인, 군, 학생 등 마라톤 초보자가 쉽게 도전할 수 있도록 마련된 하프코스와 풀코스의 10분의 1인 4.2195㎞ 코스가 큰 호응을 얻었다. 이번 대회 모든 참가자에게는 티셔츠와 완주메달, 기록증, 음료, 간식 등이 제공됐다.

