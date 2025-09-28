교육 민원 제증명 발급 여전히 불가…나이스 등 로그인은 가능

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 가동 장애를 겪은 교육행정정보시스템(NEIS·나이스)과 지방교육행재정통합시스템(K-에듀파인)의 로그인 인증체계가 28일 작동하고 있다고 교육부가 밝혔다.



이들 시스템에서 일부 기능 장애는 있으나 업무 활용에는 무리가 없는 상황이라고 교육부는 설명했다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관 27일 긴급 상황점검회의. 연합뉴스

하지만 이날 오전 11시 현재 정부24와 연계되는 나이스의 교육민원 제증명은 발급이 불가한 상태다. 제증명 발급 이외 다른 서비스는 17개 시도교육청에서 작동하고 있는 것으로 확인됐다.



교육부는 교육민원제증명 서비스는 시도교육청 및 교육지원청, 각급학교를 통해 발급받을 수 있도록 안내했다.



교육부는 아울러 교육기관에서 증명서 발급 시 전자문서 진본확인 검증이 이뤄지지 못해 문서 출력 시 나타나는 '인증서 검증실패' 문구는 출력되지 않도록 임시 개선을 완료해 이날 중 적용할 예정이다.



K-에듀파인은 이날 오후 1시 기준 울산과 강원 2개 교육청의 문서 시스템 오류를 제외하고는 작동하고 있는 것으로 확인했다.



교육부는 두 시스템 모두 행정안전부 인증체계와 연동되므로 당분간 시스템 운영이 불안정할 수 있어 지속해 모니터링하고 있다.



아울러 행안부 인증체계 연동 안정화에 시간이 걸릴 것에 대비해 교육부 자체 인증(교육부행정전자서명인증서비스·EPKI)을 통한 서비스 제공도 준비하고 있다.



교육부는 시도 부교육감들에게 29일 월요일 수업 및 행정업무에 차질이 없도록 대응체계 마련과 시도교육청 전산실의 무정전 전원장치(UPS) 배터리 현황 및 화재 대응 방안을 점검해 달라고 요청했다.

<연합>

