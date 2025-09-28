법학계 “정치 사법화로 법치주의 위기”

여권에서 조희대 대법원장 사퇴와 내란전담재판부 설치 등을 압박하는 가운데 법학교수들의 학술행사에서 ‘정치의 사법화’와 내란전담재판부의 위헌성을 우려하는 목소리가 나왔다. 행사에 참석한 천대엽 법원행정처장은 비상계엄 관련 사건의 신속하고 투명한 재판을 위해 사법부가 지원 방안을 마련해 노력하고 있다고 밝혔다. 조 대법원장이 30일 국회 청문회에 불출석하겠다는 입장을 밝힌 가운데, 더불어민주당은 “국민 기만 행태”라며 청문회에 출석할 것을 재차 촉구했다. 국민의힘은 장외집회를 열고 “일당독재를 막아야 한다”고 맞섰다.

천대엽 법원행정처장. 세계일보 자료사진

한국법학교수회(회장 최봉경 서울대 법전원 교수)는 27일 서울 관악구 서울대 우석경제관에서 ‘법치주의 확립을 위한 법학의 사명’을 주제로 제2회 한국법학자대회를 개최했다. 27년 만에 다시 열린 이번 대회는 위헌적 비상계엄 사태와 탄핵심판의 역사적 소용돌이 속에서 훼손된 법치주의를 재정립하고 법학교육 정상화를 위한 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 천 처장은 축사에서 “사법부는 법치주의 최후의 보루로서 비상계엄 직후 그 위헌성을 국회에서 분명히 밝혀 국민 다수의 민주·호헌 의식과 함께했음에도 그 후 여러 혼란에 직면해 있다”고 말했다. 최근 더불어민주당을 중심으로 범여권에서 조희대 대법원장의 퇴진을 압박하고 대법관 증원과 내란전담재판부 설치 등 사법개혁 방안을 거론하는 분위기를 에둘러 가리킨 것이란 해석이 나온다.

천 처장은 또 “법원은 비상계엄 관련 사건 재판의 역사적·시대적 중요성을 잘 알고 있다”며 “앞으로도 우리 법원이 국민 눈높이에 맞는 신속하고 공정한 재판 구현을 위해 국민들로부터 신뢰받는 법원으로 거듭날 방안을 국회와 협력하고 논의해 적극적으로 모색해 나가겠다”고 했다. 여권 일각에서 내란 사건 재판의 진행 속도와 편파성을 문제 삼으며 내란전담재판부 설치까지 추진하는 상황에서 사법부의 신속·공정한 재판에 대한 의지를 강조한 것으로 보인다.

이날 대회에선 민주당이 추진 중인 사법개혁과 ‘정치의 사법화’ 문제에 대한 법학자들의 비판도 나왔다. 한상훈 연세대 교수는 “신속한 재판을 위해 대법관 수 증원이 필요하다”면서도 민주당이 추진 중인 내란전담재판부 설치는 “위헌”이라고 지적했다.

김대근 한국형사·법무정책연구원 연구위원은 ‘사법의 정치화, 정치의 사법화’를 주제로 발표하며 최근 극심해진 ‘정치의 사법화’가 법치주의의 위기를 가져올 수 있다고 진단했다. 김 연구위원은 “‘정치의 사법화’는 법치주의를 더 공고하게 하는 측면도 있지만, 정치를 통해 해결해야 할 많은 문제가 법적 분쟁으로 귀결된다는 문제가 있다”며 “정치적으로 예민한 쟁점들, 예컨대 사형이나 이민 정책, 낙태 같은 문제를 정치에서 해결하지 못하고 사법부 판단에 의존하는 방식이 가장 대표적 문제”라고 말했다.

조희대 대법원장이 지난 26일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

한편 민주당은 조희대 대법원장이 ‘대법원장 대선 개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회’에 불출석 의견서를 제출한 것을 두고 “국민 기만 행태를 즉각 중단하라”며 “청문회에 나와 진실을 밝히라”고 재차 촉구했다.

국회 법제사법위원회 소속 여당 의원들은 28일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “조 대법원장은 지난 5월 청문회 불출석에 이어 또다시 30일 청문회에도 불출석 의견서를 제출했다”고 밝혔다. 이들은 현행법은 불출석 시 ‘사유서’를 제출하게 했다며 “사법부의 최고 수장이 법률이 정한 사유서가 아닌 ‘의견서’를 제출한 것은 자신을 법 위에 둔 행위이며 입법부에 대한 최소한의 존중조차 저버린 오만한 태도”라고 지적했다.

조 대법원장은 26일 국회에 “헌법과 법률을 준수해야 해 청문회에 출석할 수 없다”는 내용의 불출석 의견서를 제출했다. 그는 의견서에서 “이번 청문회는 사법의 독립을 보장한 헌법 제103조, 합의과정의 비공개를 정한 법원조직법 제65조, 재판에 관한 국정조사의 한계를 정한 국정감사 및 조사에 관한 법률 제8조, 국회법 제37조 1항 제2호 등의 규정과 취지에 반하는 것”이라고 주장했다. 조 대법원장 외에 증인으로 채택된 오경미·이흥구·이숙연·박영재 대법관, 천대엽 법원행정처장, 오민석 서울중앙지법원장, 지귀연 서울중앙지법 판사 등도 불출석 의견서를 제출했다. 지 부장판사는 “이번 청문회는 진행 중인 재판에 대해 합의 과정의 해명을 요구하므로 헌법 103조, 법원조직법 65조, 국정감사 및 조사에 관한 법률 등의 규정과 취지에 반하는 일”이라고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 28일 서울 시청역 인근 세종대로에서 열린 사법파괴 입법독재 국민 규탄대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 대구에 이어 이날 서울 중구 덕수궁 대한문 앞에서 두 번째 장외집회를 열고 여권의 조 대법원장 사퇴 압박과 내란전담재판부 강행 등을 비판했다. 송언석 원내대표는 “정부가 애꿎은 조 대법원장을 쫓아내려고 난리”라며 “이재명 정권이 입법부와 행정권을 장악하고, 마지막으로 사법권만 장악하면 완전한 일당독재가 가능하기 때문에 이것을 막기 위해 우리 모두 힘을 모아야 한다”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지