[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 29일 (월요일)

쥐

96년생 방심하는 순간 모든 것이 날아갈 수 있다.

84년생 반가운 사람을 만나게 된다.

72년생 전공분야에 변화가 나타난다.

60년생 검증되지 않은 일은 멀리하자.

48년생 일을을 찾아 열심히 뛰어다니자.

36년생 무지몽매한 사람과는 멀리하자.

소

97년생 엉겁결에 시작한 일은 수습하기 힘들다.

85년생 자신감을 가질수록 일이 잘 풀린다.

73년생 욱일승천하고 순조롭고 좋은 운세다.

61년생 은폐하거나 책임을 전가하지 말자.

49년생 노력한 만큼의 대가를 얻는다.

37년생 아픈 일도 시야를 벗어난다.

범

98년생 모자란 것을 내세우지 말고 기다려라.

86년생 이제부터 발전의 기세가 강해지는 날.

74년생 상식을 벗어난 행동을 하지말자.

62년생 싼것이 비지떡이다.

50년생 많은 난관을 극복하고 결승점이 보인다.

38년생 방랑자처럼 여기저기 떠돌지 말자.

토끼

99년생 현실에 걸맞은 방법으로 표현해야 할 때.

87년생 끈기있게 밀고 나가야 희망이 있다.

75년생 적극적인 사고방식으로 일하자.

63년생 지금 매진하는 일이 이익이 크다.

51년생 냉철하게 처신해야 유리하다.

39년생 잘나가던 일도 막힐 수 있다.

용

00녕생 지장을 초래하는 취미생활은 해악이다.

88년생 일에 약간의 어려움이 있겠구나.

76년생 판매나매출이 늘어나는 운세다.

64년생 부부간에 감정대립이 발생할 수 있다.

52년생 일하는 분위기를 전환해 보자.

40년생 마음에 들지 않는다고 화내지 말자.

28년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져보아라.

뱀

01년생 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다.

89년생 남에게 신경쓰지 말고 소신있게 행동하라.

77년생 맞서지 말고 물러나는 것이 덕이된다.

65년생 사람들과의 인연을 소중하게 생각하자.

53년생 관재수 실물수를 조심하자.

41년생 오락 증권은 멀리해야 한다.

29년생 열길 물속은 알아도 한길 사람의 속은 모른다.

말

02년생 공적인 자리에서 심각한 이야기는 삼가라.

90년생 서두르지 말고 때를 기다려라.

78년생 자신의 단점을 보완하자.

66년생 손재나 손실이 발생한다.

54년생 변화를 도모하고 싶어도 자제하자.

42년생 만사 제치고 푹 쉬길 바란다.

30년생 내면이 부실하면 부작용을 초래할 수 있다.

양

03년생 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다.

91년생 만사가 형통하니 막히는 일이 없다.

79년생 무엇을 해야할지를 먼저 파악하라.

67년생 차분하게 실리를 추구하는 것이 이롭다.

55년생 신용과 관재수를 조심하자.

43년생 소비자가 무엇을 원하는지 분석하자.

31년생 백지수표라고 마음 내키는 대로 쓰지 마라.

원숭이

04년생 공존할 수 있는 방법은 즉시 실천해라.

92년생 금전운과 재물운이 트이겠구나.

80년생 현재일은 금방 결과가 나타나지 않다.

68년생 서류나 문서를 분실하기 쉽다.

56년생 감당할수 있는 일만 가려하자.

44년생 억울한 일이 생길 수 있다.

32년생 물질적으로 빈곤해도 꿈이 있으면 가난하지 않다.

닭

05년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하라.

93년생 타인의 도움으로 일이 풀려간다.

81년생 일관된 모습을 보이도록 하라.

69년생 능력이상의 것을얻고 이익도 크다.

57년생 타인의 결점을 덧붙여 말하지 말자.

45년생 아부성의 발언은 자제하자.

33년생 주머니사정을 고려하고 기분을 내라.

개

06년생 내재된 것을 표출하는 일에 충실해라.

94년생 마음먹은 대로 일이 풀려 나간다.

82년생 운신의 폭이 넓어지니 일이 많아진다.

70년생 동북방에서 이성이 나타난다.

58년생 약속과 책임성을 강화하자.

46년생 친목을 도모하는 것이 안전하다.

34년생 분별력이 떨어지면 선택받는 것이 유리하다.

돼지

95년생 모처럼 기회가 다시 찾아오겠다.

83년생 진로변화에 갈등이 온다.

71년생 무심코 던진 말 때문에 구설에 오른다.

59년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직이자.

47년생 대체로 마음이 가라앉는 운세이다.

35년생 적당히 즐길 줄 아는 사람이 현명하다.

