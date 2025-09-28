수지, 미쓰에이 시절 언급 "힘든 걸 인지 못해…잘 해냈다 싶어"

가수 겸 배우 수지가 그룹 '미쓰에이'로 활동했던 시절을 떠올렸다

27일 공개된 웹 예능 '핑계고'에는 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 주역 김우빈과 수지가 게스트로 출연했다.

영상에서 수지는 실제 성격이 어떠냐는 질문에 "어렸을 때는 원래 좀 무뚝뚝했었는데 방송을 하면서 밝게 하다 보니까 밝아졌다. 지금도 여전히 밝다"는 엉뚱한 답변으로 웃음을 줬다.

MC 유재석과 양세찬이 "무슨 소리냐"고 묻자 수지는 "저는 원래 무뚝뚝한 게 있다. 방송하면서 밝아졌는데 지금도 여전히 일할 때는 밝은 편인 것 같다"고 설명했다.

유재석은 "아무래도 아이돌로 데뷔하다 보니까 사실은 쉽지 않은 것도 좀 있었겠다"며 고충을 궁금해했다.

수지는 과거 그룹 '미쓰에이'로 활동한 시절을 회상하며 "당시에는 그걸 인지를 못 했다가 지금 생각해 보면 '나 꽤 무뚝뚝했는데 그래도 잘 해냈구나' 한다"고 말했다.

그러면서 "친구들이랑 있을 때는 그냥 좀 원래 모습이 나오고 현장에 가면 밝은 모습이 나온다. (미소) 장착"이라며 손으로 웃는 얼굴을 만들어냈다.

그러자 유재석은 "친구들이 뭐라고 했겠다"고 했고, 수지는 "친구들이 비즈니스 웃음이라고 했다"고 말했다.

유재석은 "내 찐친이기 때문에 그럴 수 있는 거다. 내 본모습을 보여줄 수 있는 거다"고 공감했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지