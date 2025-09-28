인천공항, 태권도 상설 공연팀 모집 나서

“태권도, 인천공항에서 세계로”

인천국제공항공사는 ‘2025-2026 인천공항 태권도 상설공연’에 참여할 태권도 전문 공연팀을 공개 모집한다고 28일 밝혔다.

공사는 태권도의 매력을 전 세계에 알리고 공항 이용객들에게 차별화된 고객경험을 제공하기 위해 태권도진흥재단과 협업해 7월부터 이달까지 ‘인천공항 위대한 태권도’특별공연을 진행했다. 특별공연 이후 해당공연을 정례화하기 위해 태권도 전문 공연팀을 공개 모집한다.

18세 이상 최소 8인 이상으로 구성된 태권도 공연팀의 경우 누구나 신청 가능하며, 격파, 품새, K-POP(케이 팝) 등을 가미한 댄스 등 공연 구성안을 자유롭게 구성해 지원하면 된다.

모집 기간은 10월 10일까지로 신청서를 작성해 이메일(icn_ca@naver.com)로 접수하면 되며, 공연팀 모집 관련 자세한 사항은 인천공항 문화예술공연 인스타그램(@icn_culture.and.art) 및 블로그(blog.naver.com/icn_ca)에서 확인할 수 있다.

공사는 지원자 중 1차 영상 심사를 통해 10개 팀을 선발한 후, 공개 오디션을 통해 최종 5개 팀을 선발할 예정이다.

공개 오디션은 10월 17일 인천공항 제2여객터미널 1층 중앙 그레이트홀에서 진행될 예정이며, 공사 내‧외부 전문가들이 참여해 대중성, 연출수준, 공연 적합도 및 무대 매너 등을 종합적으로 평가할 계획이다.

오디션을 통해 최종 선발된 5개 팀은 11월부터 진행되는 ‘2025-2026 인천공항 태권도 상설공연’에 전문 공연팀으로 참여할 예정으로, 연간 최우수팀으로 선발될 경우 해외 버스킹 공연 참여 및 홍보용 콘텐츠 제작 등의 특전도 제공받을 수 있다.

공사는 이번 전문 시범단 공개선발을 바탕으로 오는 11월부터 내년 6월까지 태권도 상설공연을 진행할 예정으로, 해당 공연은 매주 금~일(일정 변동 가능) 오후3시,오후5시 인천공항 제2여객터미널 면세구역 동편광장에서 무료로 진행된다.

앞서 진행된 ‘인천공항 위대한 태권도’특별공연은 매회 평균 약 500명 이상의 내․외국인 관람객이 참여하는 등 대한민국의 문화를 알리는 인천공항만의 특색있는 공연으로서 큰 호응을 얻은 바 있다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “대한민국의 관문에서 진행되는 이번 공연이 대한민국 대표 무예 태권도를 전 세계에 알리는 계기가 될 것으로 기대하며, 이번 공연팀 공개모집에 역량있는 태권도 관계자 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지