북한, 최선희 외무상 방중 보도…中왕이와 회담 예정

최선희 북한 외무상이 중국 방문을 위해 27일 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.



임천일 외무성 부상과 왕야쥔 주북한 중국대사가 최 외무상 일행을 환송했다.

최선희 북한 외무상. 연합뉴스

앞서 최 외무상이 탄 전용기로 추정되는 북한 고려항공편(KOR621)이 전날 오후 6시께(현지시간) 베이징 서우두(首都)공항에 도착했었다.



북한은 최 외무상이 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임) 초청으로 27∼30일 중국을 방문한다고 예고한 바 있다.



최 외무상이 단독으로 방중한 것은 2022년 6월 취임 이후 처음이다. 중국의 외교 수장과도 처음으로 단독 회담을 하게 된다.



최 외무상은 왕이 부장과 만나 지난 4일 열린 북중정상회담 합의사항 이행을 위한 후속 협의를 진행하고 한반도 및 지역 정세 대응 방안을 조율할 것으로 보인다.



북한이 다음 달 노동당 창건 80주년(10월 10일)을 맞아 대규모 열병식을 준비하고 있어 이를 계기로 한 중국 고위급의 방북과 관련한 협의도 있을 것으로 예상된다. 시진핑 중국 국가주석의 방북 가능성도 작긴 하지만 완전히 배제할 수는 없다.



다음 달 말 개최되는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한중·미중 정상회담 등이 열릴 것으로 전망돼 관련한 대응 방안은 물론 북미 대화 가능성도 의제로 오를 수 있다.



최 외무상이 시진핑 주석을 예방할 가능성도 있다는 관측도 나온다.

