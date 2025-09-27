정부 전산망 마비 사태…네이버가 대신 알린다

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태로 국가 전산망 기능이 사실상 마비되면서 민간 플랫폼인 네이버(NAVER)가 국민에게 정보를 전달하기 위한 대안 수단으로 이용되고 있다.

네이버 공지사항에 올라온 ‘국가정보자원관리원 화재 관련 대국민 공지’. 네이버 캡처

행정안전부는 27일 공지를 통해 다수 행정서비스 이용이 제한되고 있다고 확인하고 포털사이트 네이버 공지(https://m.naver.com/notice)를 통해 국민 행동요령을 안내했다.

네이버 포털 및 모바일에서 ‘네이버 공지사항’에 들어가면 ‘추천·구독 탭 내 카테고리 제거 안내’ 등 네이버 자체 공지글과 함께 최상단에는 ‘국가정보자원관리원 화재 관련 대국민 공지’가 게시돼 있다.

이날 올라온 ‘국가정보자원관리원 화재 관련 대국민 공지’에 따르면 ‘대면 민원 처리’, ‘대체 서비스 목록’ 등 대체 절차가 안내되어 있다.

민간 플랫폼을 활용해 정부의 대국민 공지를 전달하는 유례없는 상황이 벌어진 것이다.

월간활성이용자(MAU) 4000만명을 넘어선 네이버는 국내 포털 서비스 1위 사업자로 그동안 국가 재난 상황에서 각종 정보 등을 제공하는 역할을 수행해 왔다.

특히 호우 등 기상청 특보를 비롯해 시간별 날씨 등 정보를 제공하거나 행정안전부 국민재난안전포털과 연동해 전국의 재난문자 현황 등을 전달하고 있다.

다만 정부 전산망 자체가 마비 상태에 빠져 민간 사업자 포털이 대안으로 부상한 상황을 두고는 서버 이중화 같은 재난 대비 시스템 미비를 놓고 비판이 불가피할 전망이다.

특히 3년 전 카카오톡 먹통 사태로 민간 사업자에 대해서도 다중화 클라우드 서버 구축을 비롯한 강도 높은 대비책 마련이 요구됐다. 이 가운데 정작 규제기관인 정부가 손을 놓고 있다가 불능 상태에 빠져든 만큼 후폭풍을 피하기 어려울 것으로 보인다.

네이버는 정부 전산망 마비라는 초유의 사태가 닥친 만큼 필요한 요청에 적극 협조하겠다는 방침이다.

