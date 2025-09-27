'박수홍♥' 김다예, 출산 후 33kg 감량…딸 재이 커플룩

사진=박수홍 아내 김다예 SNS

개그맨 박수홍(55)의 아내 김다예(32)가 딸 재이양의 근황을 전했다.

김다예는 지난 25일 자신의 인스타그램을 통해 "박수홍님 카메라 좀 봐주세요"라고 적고 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 재이양은 김다예와 회색 옷을 맞춰 입은 채 사랑스러운 비주얼을 자랑했다. 김다예를 똑닮은 외모가 이목을 끌었다. 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비가 감탄을 자아냈다.

특히 김다예는 물오른 미모를 뽐냈다. 청순한 미모와 늘씬한 몸매가 이목을 끌었다. 최근 박수홍은 "출산 당시 90㎏이었던 아내가 현재 30㎏을 감량했다"며 김다예의 다이어트 성과를 밝힌 바 있다.

김다예도 지난 7월 25일 본인 인스타그램에 "90㎏→57㎏.(어제). 식단, 운동 X. 할 시간이 없었다"며 다이어트 근황을 전했다.

이를 본 누리꾼들은 "재이 예뻐요", "재이 낳고 키우느라 고생많으셨어요. 모녀가 예쁘네요", "입술은 엄마랑 재이가 똑닮았네요", "행복한 모습 너무 보기 좋습니다" 등의 댓글을 올렸다.

한편 박수홍은 1991년 KBS 대학개그콘테스트로 데뷔했다. 김다예와 2021년 7월 혼인신고하고 이듬해 12월 결혼식을 올렸다. 김다예는 지난해 10월 제왕절개로 딸을 출산했다.

박수홍은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다', TV조선 '우리 아기가 또 태어났어요' 등에 출연 중이다.

