대구참여연대 “대구공공시설관리공단 비리·특혜 의혹…철저히 감사해야”

대구 지역 시민단체가 대구시 산하 공기관인 대구공공시설관리공단 내부에 인사 비리와 특혜가 있었다는 의혹을 제기하고 나서 논란이 일고 있다.

대구참여연대는 “최근 공단 내부 비리에 대한 제보를 받았다”며 “문기봉 이사장이 규정을 위반했는지 확인하기 위해 감사를 해야 한다”고 27일 밝혔다.

공단이 지난 7월 정기인사에서 인사규정을 위반한 의혹이 있다는 게 참여연대 측 주장이다. 이들은 “내부 인사규정 제27조에 따르면, 3급 직원이 2급으로 승진하기 위해서는 최저 재직기간 2년을 채워야 한다”며 “하지만 3급으로 승진한 지 6개월밖에 되지 않은 A씨를 2급으로 승진시켰다는 증언이 나왔다”고 지적했다.

직위를 이용해 특혜를 누렸다는 의혹도 나왔다. 구내식당 급식비는 월 10만원이지만 문기봉 이사장은 이를 지불하지 않고 이용하고, 일부 임원은 절반만 냈다는 밝혔다. 이밖에도 참여연대는 “업무용 휴대전화의 요금 지원액 한도가 5만원임에도 불구하고, 이사장과 일부 임원이 16만원 이상 지원받았다”고 비판했다.

대구참여연대는 대구시 감사위원회에 공단을 상대로 감사를 해줄 것을 요청했다.

대구참여연대 관계자는 “공기업 이사장으로서 공직윤리 의식이 부족하고, 편법 인사로 직원들에게 상실감을 줬다면 문제가 있다”며 “제대로 감사해 부정을 바로 잡고, 이사장 등 임원들의 책임을 물어야 한다”고 말했다.

