연봉 4000만 원대면 해외 취업 결심…Z세대 절반의 선택

해외 취업 선호 국가 1위는 미국으로, 응답자의 80%가 선택했다. 게티이미지뱅크

국내 상위권 대학을 포함한 Z세대 구직자 절반 이상이 해외 근무를 선호하는 것으로 나타났다. 연봉 4000만∼6000만 원대 조건만 충족되면 해외 취업을 결심하겠다는 응답도 많아 ‘두뇌유출’ 우려가 커지고 있다.

26일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 구직자 1900명을 대상으로 실시한 ‘해외 취업 선호도’ 조사에서, 응답자의 53%가 국내보다 해외 근무를 선택했다. 국내 근무를 선호한다는 응답(47%)보다 높았다.

해외 근무를 선호하는 이유로는 ‘더 많은 경험과 성장 기회’(39%)가 가장 많았다. 이어 ‘높은 보상’(35%), ‘글로벌 네트워크 형성’(22%) 순이었고, ‘해외 근무문화 선호’라는 응답도 있었다. 반대로 국내를 선호하는 이들은 ‘익숙한 환경’(52%), ‘국내에도 기회가 많아서’(21%) 등을 이유로 들었다.

해외 취업 희망 국가는 ‘미국’(80%)이 압도적이었고, 호주·일본(각 25%), 캐나다(23%), 독일(20%), 싱가포르(19%) 등이 뒤를 이었다. 중국(10%), 베트남(5%)도 일부 선택됐다.

해외 취업을 결심하게 하는 연봉 수준은 ‘4천만∼6천만 원대’가 42%로 가장 많았다. 이어 ‘7천만∼9천만 원대’(21%), ‘1억 이상’(18%), ‘4천만 원 미만’(14%) 순이었다. 해외 취업 의향이 전혀 없다고 답한 비중은 5%에 불과했다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대는 성장 기회와 국제적 경험을 적극 추구한다”며 “국내에서도 젊은 인재들이 글로벌 수준의 기회를 경험할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다”고 강조했다.

