“가을만 되면 힘들어죽겠네”…역대급 많이 팔린 스벅 ‘블글라’ 뭐길래

가을을 맞아 다시 돌아온 스타벅스의 ‘블랙 글레이즈드 라떼’가 판매 돌풍을 일으키고 있다. ‘블글라’라는 애칭으로 사회관계망서비스(SNS)에서도 꾸준히 입소문을 타는 중이다.

스타벅스 블랙 글레이즈드 라떼(오른쪽)과 말차 글레이즈드 티 라떼. 스타벅스 제공

25일 스타벅스 코리아에 따르면 블랙 글레이즈드 라떼가 재출시 일주일 만에 판매량 120만잔을 돌파했다. 카페라떼를 제치고, 아메리카노에 이어 판매 순위 2위(9월 17일~24일 집계)에 오르며 ‘라떼의 세대교체’를 알렸다는 설명이다. 원조 ‘품절 대란’ 음료인 슈크림라떼가 2023년 출시 8일 만에 100만잔을 판매한 기록보다도 더 빠른 추세다.

2019년 첫 선을 보인 블랙 글레이즈드 라떼는 해마다 높은 인기를 이어가는 스타벅스 가을 시그니처 음료다. 올해는 늦가을로 출시일이 다소 늦어지면서 기다린 고객들의 수요가 더 몰린 것으로 분석된다. 에스프레소 기반 음료임에도 불구하고 오전 7시부터 오후 10시까지, 하루 종일 높은 판매 실적을 기록해 ‘3세대 라떼’로서 입지를 굳히고 있다.

실제 SNS 등에서 ‘블글라’ 인증 사진들이 끊임없이 게재되며 폭발적인 관심을 보이고 있다. “가을에만 먹을 수 있어 너무 아쉽다” “가을 제철 음식 등극” “블글라 기다리느라 너무 힘들다” “사시사철 팔아달라” 등 긍정적인 후기도 잇따른다.

블랙 글레이즈드 라떼는 국내에서 흔치 않은 아인슈페너 스타일의 음료에 글레이즈드 폼을 올려 쫀쫀하고 부드러운 맛이 특징이다. 여기에 모카 드리즐, 흑당 파우더로 단맛을 더해 단짠의 조화를 완성했다.

마시는 방법도 다르다. 먼저 빨대를 사용하지 않고 글레이즈드 폼에 녹아든 마스카포네의 진한 치즈 풍미를 즐긴 뒤 에스프레소와 글레이즈드 폼, 초콜릿 소스를 한 번에 마시면 한층 더 풍성한 맛을 즐길 수 있다.

국내에서의 높은 호응을 바탕으로 2024년에는 홍콩, 인도네시아, 대만 등에 역수출되기도 했다. 올 초에도 블랙 글레이즈드 라떼에서 영감을 받은 음료가 여러 국가에서 출시됐다. 국내 출시 음료 대다수는 한국에서 개발하고 있는 만큼 유의미한 성과로 꼽힌다.

‘블글라’ 인기에 힘입어 올해 새롭게 선보인 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’인 ‘말글라’ 기세도 심상치 않다. 말차 글레이즈드 티 라떼는 MZ세대 사이에서 열풍을 일으키고 있는 말차 트렌드를 반영한 신규 음료다. 일반적인 말차 라떼와 달리 글레이즈드 폼과 흑당의 맛을 같이 느낄 수 있어 색다르다는 평을 받는다. 지난 19일 출시 이후 닷새 만에 약 30만잔이 판매됐다. 고객이 커스텀으로 에스프레소 샷을 추가할 수 있어 커피 애호가들도 즐겨 찾고 있다.

블랙 글레이즈드 라떼와 말차 글레이즈드 티 라떼 모두 가을 시즌 한정 음료로 오는 10월26일까지 판매된다.

블랙 글레이즈드 라떼를 개발한 스타벅스 조지현 음료팀 파트너는 “가을에만 판매하는 것이 너무 아쉽다는 고객 의견을 들을 때마다 개발자로서 매우 기쁘고 보람을 느낀다”며 “차세대 라떼로 자리 잡은 블랙 글레이즈드 라떼뿐만 아니라, 말차 글레이즈드 티 라떼, 마롱 에스프레소 크림 라떼 등 10월까지 계속되는 스타벅스의 가을 시즌을 만끽해 주시기 바란다”고 말했다.

