여친이 신고했다…개그맨 이진호, 인천~양평 100㎞ 음주운전

불법 도박 혐의로 수사를 받는 개그맨 이진호(39)가 인천에서 양평까지 음주운전을 한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

지난해 10월 인터넷 불법 도박 사실을 고백한 개그맨 이진호가 조사를 받기 위해 서울 강남경찰서로 출석하고 있다. 연합뉴스·MBC 보도화면 캡처

경기 양평경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 이씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다. 이씨는 이날 오전 3시쯤 술을 마신 채 인천에서 주거지가 있는 양평군 양서면까지 100㎞가량 음주운전을 한 혐의를 받는다.

경찰은 “이씨가 인천에서 음주운전을 하고 있다”는 신고를 받고, 양평에서 이씨를 체포했다. 디스패치 등에 따르면 신고자는 이씨의 여자친구로, 인천에서 함께 술을 마시다 언쟁이 벌어졌다. 인천경찰청이 양평경찰서에 공조를 요청했고, 양평경찰서는 이씨 주거지로 출동해 인근에서 대기하다 현장에서 체포했다.

그의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.11%로 측정됐다. 이씨의 요구에 따라 채혈측정을 한 뒤 결과를 기다리고 있다.

이씨는 경찰에 혐의를 시인한 상태인 것으로 전해졌다. 이씨를 일단 귀가시킨 뒤 추가 조사를 할 계획이다.

이씨 소속사 SM C&C는 음주운전 사실을 인정한다고 전했다. 소속사 측은 “이진호는 일말의 변명과 핑계 없이 자기 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다”며 “소속사 역시 책임을 통감하며 처분을 성실히 이행하고 법적 조치를 받을 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

이씨는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔해 JTBC ‘아는 형님’, tvN ‘코미디 빅리그’ 등 예능 프로그램에 출연하며 인기를 이어갔다. 지난해 불법도박 혐의로 경찰 조사를 받으면서 방송 활동을 중단한 상태다.

앞서 서울 강남경찰서는 지난 4월 이씨를 도박 혐의로 서울중앙지검에 송치했다. 이씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”며 이 과정에서 빚을 지고 주변 동료들에게 돈을 빌렸다고 밝혔다.

당시 방탄소년단(BTS) 지민, 개그맨 이수근씨 등 유명 연예인들이 이씨에게 돈을 빌려줬다가 피해를 본 것으로 알려지면서 논란이 됐다. 이씨가 불법도박에 사용한 돈은 수억원에 달하는 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지