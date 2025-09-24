추석 음식 준비하다 불길 번진다…서울소방 “특히 주의”

추석을 앞두고 각 가정에서는 전과 같은 명절 음식을 준비하느라 분주하다. 명절 기간에는 조리 과정에서 화재가 자주 발생하는 만큼 각별한 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

추석 연휴가 포함된 9∼10월에는 음식물 조리 과정에서 화재가 자주 발생하는 것으로 나타나 각별한 주의가 요구된다.

서울시 소방재난본부가 24일 공개한 자료에 따르면, 최근 5년간(2020∼2024년) 음식물 조리로 인한 화재는 3995건으로 전체 화재(2만6760건)의 약 15%를 차지했다. 이 중 9월 389건, 10월 378건이 발생해 연중 가장 높은 수치를 기록했다. 소방당국은 추석 명절 음식 준비 과정에서 화기 사용이 늘어 화재 위험이 커지는 것으로 분석했다.

특히 식용유 등 기름에 불이 붙었을 때는 물을 뿌리면 화재가 더 확산될 수 있어 반드시 주방용 소화기를 사용해야 한다. 또한 가스레인지나 전기레인지에 불을 켜둔 채 자리를 비우거나 외출하는 일은 피해야 한다.

홍영근 서울소방재난본부장은 “명절에는 음식 조리로 화기 사용이 급증하면서 화재 위험이 높아진다”며 “주방 소화기를 가까이 두고, 연휴 기간 장시간 외출 시에는 전기·가스를 반드시 차단해달라”고 당부했다.

