인구 100만 ‘정조의 도시’ 4개 일반구 출범으로 재도약 [지방기획]

#1. 조선 22대 정조대왕은 1789년 지금의 경기 양주시 배봉산에 있던 아버지 사도세자의 묘를 화성시 융릉으로 옮겼다. 정조는 1800년 붕어(崩御)할 때까지 매년 능행을 이어갔다. 한양 창덕궁을 출발해 한강을 건너 시흥·수원 등을 거쳐 묘에 이르러 참배했다. 수원 화성행궁에 머무르며 정사를 돌보기도 했다. 경기 화성·수원시와 서울 종로·용산구 등은 이를 기념해 매년 10월 정조의 능행차를 재현한다. 화성시는 27∼28일 융·건릉 일대에서 사도세자의 묘를 이장하는 과정을 보여주는 ‘현륭원 천원 재현 행사’, 시민들이 참여해 동탄센트럴파크에서 정조효공원까지 6.9㎞ 구간을 걷는 ‘전국 정조 효 퍼레이드’를 진행한다.



#2. 급격하게 성장 중인 화성시의 ‘화성(華城)’이라는 이름은 정조가 지었다. 당시 수원부가 있던 화산 밑에 사도세자의 묘인 현륭원을 세운 뒤 이를 위호할 성과 터를 둘러보던 중 장자의 ‘화인축성(華人祝聖)’이라는 고사를 떠올렸다고 한다. 임금이 백성과 함께 즐긴다는 뜻이다.

지난해 열린 정조대왕 능행차 화성시 구간 행사에서 시민들이 조선시대 능행차를 재현하고 있다. 화성시 제공

화성유수부(1793년), 화성군(1949년)을 거쳐 화성시(2001년)로 승격한 화성은 2023년 12월 인구 100만을 넘어섰다. 이어 2년 연속 인구 100만명을 유지하면서 올해 1월1일에는 특례시 지위를 부여받았다. 2010년 인구 50만을 넘겨 일반구(區) 설치 기준을 충족한 뒤 15년 만인 지난달에는 만세·효행·병점·동탄구 설치를 정부로부터 최종 승인받았다.



인구 105만의 화성특례시가 내년 2월 ‘4개 일반구’ 체제로 전환된다. 25일 시에 따르면 화성시 면적은 서울의 1.4배인 844㎢이다. 북쪽으로 수원·안산·시흥시와 접하고 남쪽으론 오산·평택시와 붙어 있다. 동쪽은 용인시, 서쪽은 서해다. 이곳에 기업 연구소와 반도체·자동차·바이오·관광산업을 아우르는 시설들이 들어서면서 평균 연령 30대 후반의 미래 지향 도시가 조성됐다.



◆만세·효행·병점·동탄구 신설… 권역별 특화



인구 100만명이 넘는 특례시 화성이지만 그동안 1개의 구청도 없이 행정 수요에 못 미치는 출장소 체제를 유지해 왔다. 시민들이 세무, 인허가 등 민원처리를 위해 1시간 이상 이동해야 하는 불편을 겪었다. 이 같은 ‘기형적’ 상황을 타개하기 위해 시는 안팎으로 노력을 기울였다. 전임 시장들은 구 신설안을 행정안전부에 요청했지만 현행화 자료 요구 등 번번이 벽에 가로막혔다. 높은 중앙행정의 문턱을 넘지 못한 것이다.



정명근 시장은 2022년 민선 8기 출범 이후 일반구 설치를 시정 우선과제로 설정했다. 시민 의견을 수렴해 지난해 11월 행안부에 정식 건의서를 제출했고, 올해 7월 대통령 직속 국정기획위원회와 국회 행정안전위원회에 일반구 설치 필요성을 피력했다. 행안부는 지난달 22일 화성의 일반구 설치 계획을 승인했다. 정 시장은 그날 오후 동탄출장소에서 연 긴급대책회의에서 향후 구청사 설치와 조례 등 법령 정비, 조직·인사 등을 점검했다. 그는 “시민과 가까운 곳에서 맞춤형 행정을 펼치겠다”고 약속했다.

화성시는 내년 2월 △만세구(28만6000여명·전체 인구의 24.5%) △효행구(16만5000여명·15.2%) △병점구(17만7000여명·18.0%) △동탄구(42만여명·42.2%) 체제를 갖추게 된다. 시는 그동안 연구용역과 정책투표, 여론조사 등을 거쳐 구청별로 특화된 발전계획과 행정서비스를 준비해 왔다. 임시청사 마련 등을 거쳐 생활권 내 30분 안에서 세무, 인·허가, 복지, 민원 등 주요 행정업무 처리가 가능하도록 만들 계획이다.



만세구(우정읍·향남읍·남양읍·마도면·송산면·서신면·팔탄면·장안면·양감면·새솔동)는 산업단지 배후 주거단지, 제약·바이오·자동차 등 신성장산업단지, 해양·생태·문화관광산업단지 등으로 특화된다. 효행구(봉담읍·비봉면·매송면·정남면·기배동)는 7개 대학을 기반으로 산·학·연 연계 네트워크 중심지이자 녹색 관광벨트로 조성된다. 병점구(진안동·병점1동·병점2동·반월동·화산동)는 융건릉을 중심으로 한 관광지, 병점역 등을 중심으로 한 교통중심지로 변신한다. 동탄구(동탄1∼9동)는 도시와 자연이 공존하고, 4차산업을 선도하는 미래산업 경제도시로 육성된다.



이에 따라 향후 화성시청은 정책 수립과 통합행정 조정 등의 역할을 맡고 구청은 인허가 및 세무, 민원 업무, 복지조사 중심의 행정을, 읍·면·동은 민원 제증명 발급 및 복지·안전 기능 등을 담당한다.

◆27∼28일 정조효문화제·능행차 등 열려



화성은 일제강점기 3·1운동 항거 물결이 가장 거셌던 곳이다. 공룡 알 화석지로 알 수 있듯이 유려한 역사와 전곡항을 중심으로 하는 천혜의 자연을 갖춘 서해안 해양레저도시의 중심이기도 하다. 대규모 마리나를 갖춘 항구도시, 화성습지가 오염을 정화하는 자연친화도시로 국가 어항인 궁평항을 비롯해 10곳의 항구는 경기도 해안선의 70%를 차지한다.



화성시의 진짜 매력은 풍부한 미래가치와 성장성에 있다. 최근 10년간 60% 넘게 증가한 화성시민들의 평균 연령은 40세 미만. 전국에서 가장 젊은 도시 중 하나로 꼽힌다. 출산율과 순이동인구도 전국 수위권이다. 1인당 지역내총생산(GRDP)은 이미 1인당 국내총생산(GDP)의 3배를 웃도는 수준이며 관내에 삼성전자 반도체 사업장과 현대·기아차 기술연구소, 기아 화성공장, LG전자 등 수도권 최대 규모의 산업클러스터가 둥지를 틀고 있다.



아직 공개되지 않은 숨은 그림도 있다. 서해와 인접한 만세구의 송산을 안산·시흥과 연계해 대규모 해양도시로 개발하는 청사진과 정부와 협의해 남쪽 화옹지구 일대를 해양관광·산업지구로 재편하는 방안이다. 대형 마리나가 들어선 전곡항 등 해양권역과 동탄구 동탄신도시로 상징되는 도심이 도시 발전의 양 날개를 펴는 셈이다.



화성의 뿌리를 상징하는 정조효문화제·정조대왕 능행차는 27~28일 열린다. 시는 이를 기념하기 위해 드론라이트쇼와 공연, 화성효행잔치, 각종 체험행사 등을 마련했다. 첫날에는 효문화제 개막과 함께 효행상 시상식이 열려 효의 도시임을 강조한다. 각 읍·면·동에서 추천받은 효자·효녀·효부·효사위 등을 발굴해 시상한다.



양일간 이어지는 효문화제·능행차 공동재현에는 시민들이 참여한다. 풀코스(6.9㎞)와 하프코스(3.4㎞) 가운데 원하는 코스를 선택해 200명의 시민이 배역을 맡아 참가하게 된다. 화성시 관계자는 “정조대왕 능행차를 과거 재현에 머무르지 않고 시민이 주인공으로 함께 만들어가는 살아 있는 역사문화축제로 만들겠다”고 말했다.

◆정명근 화성특례시장 “4개 구청 생활행정 전초기지 삶이 완성되는 도시 만들 것”

“멀게만 느껴지던 행정이 이제는 집 앞에서 해결되고, 행정서비스의 질 또한 눈에 띄게 달라질 겁니다.”

정명근(사진) 화성특례시장이 그리는 미래 화성은 신성장 동력을 갖춘 첨단산업 도시이자 시민을 기반으로 하는 기본사회다. 인공지능(AI)과 반도체, 자동차를 아우르는 혁신도시로 가기 위한 첫 단추인 4개 일반구(區) 신설은 그래서 의미가 남다르다.

정 시장은 25일 세계일보와 인터뷰에서 “숙원이던 일반구 설치는 105만 시민이 염원해 온 노력의 결과”라고 전했다. 그는 “화성의 1·2차산업은 경기도 혹은 전국에서 가장 많이 몰려 있고 3차산업인 자영업자 역시 (전국 시·군·구 가운데) 최다”라며 “구청이 없어 그동안 불편한 점이 한두개가 아니었다”고 설명했다. 이어 “2015년에는 책임 읍·면·동제라는 대안이, 2019년에는 3개구 설치 시도가 무산됐다. 이후 구 설치의 당위성을 시민과 사회단체, 전문가가 함께 만들어 발 벗고 뛰었다”고 전했다.

정 시장은 “시민 불편은 계속되고, 지역 특색에 맞는 실질적 발전은 더디게 진행됐는데 이제 바뀌게 됐다”며 “시청은 광역 정책과 도시 전반을 조율하는 컨트롤타워가 되고 구청은 시민생활과 가장 가까운 곳에서 생활행정의 전초기지가 될 것”이라고 강조했다. ‘내 삶이 완성되는 도시’가 실현된다는 게 정 시장 설명이다.

각 권역의 특성을 살린 맞춤형 발전 전략은 화성이라는 특례시 성장에 가속페달이 될 전망이다. 화성형 기본사회, AI를 주도하는 첨단도시, 문화와 환경이 공존하는 자연친화주거공간, 서해안관광벨트·국제테마파크의 관광산업개발 등 주요 정책들이 권역 특색에 맞춰 세밀히 추진돼 시민 삶을 풍요롭게 만들 것이라는 이유에서다. 정 시장은 취임 이후 가장 기억에 남는 일화로 시민들이 자신에게 이야기한 민원을 들었다. 그는 “30대 부부는 아이들이 학교에 갈 즈음에는 꼭 4개 구청이 있었으면 좋겠다고 부탁했고, 한 어르신은 손을 잡으며 ‘시청까지 다녀오면 하루가 다 간다’고 하소연하더라”고 전했다.

정 시장은 “미래 화성은 다채로운 색을 품고 행정은 나뉘지만 공동체는 가까워지며 행정 서비스도 더 촘촘해질 것”이라며 “더 가까이에서 따뜻하고 다채롭게 시민 모두 체감하는 변화와 성장을 이루겠다”고 다짐했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지