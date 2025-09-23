세계일보

현대제철 포항공장, 추석맞이 저소득 가정에 생필품 전달

입력 : 2025-09-23 23:00:00 수정 : 2025-09-23 20:13:16
포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

현대제철 포항공장은 23일 포항 남구청에서 '추석 명절 이웃사랑 선물'로 생필품 세트를 전달했다고 밝혔다.

현대제철 포항공장은 23일 포항 남구청에서 '추석 명절 이웃사랑 선물'로 생필품 세트를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 현대제철 포항공장 제공

남구청은 저소득 가정 250가구에 약 1000만원 상당 생필품 세트를 지급한다.

 

현대제철 포항공장은 복지시설과 경로당에도 상품권과 생필품을 배부할 예정이다.

 

이 회사는 2008년부터 명절에 저소득 주민을 위한 선물을 지원하고 있다.


포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

