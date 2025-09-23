“이스라엘 방산기업, ADEX 참가 안돼”… 시민 3000명 국방부에 탄원서

최근 유엔 조사위원회가 가자지구에서 이스라엘의 집단학살이 이뤄지고 있다는 조사 결과를 내놓은 가운데 다음달 열리는 국내 최대 규모 무기박람회에 이스라엘 정부·방산기업 참여를 허용해선 안 된다는 시민단체 주장이 나왔다. 이들은 “전쟁에서 민간인을 학살하는 상황이 무기 성능과 방산기업 실적으로 홍보되는 일을 막아야 한다”며 국방부에 시민 3000여명이 참여한 탄원서를 전달했다.



무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부는 23일 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 기자회견을 열고 이스라엘 전범 기업의 ‘2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(아덱스·ADEX)’ 참가를 금지하라고 촉구했다. 박람회는 다음달 17일 경기 고양시에서 열릴 예정이다.

23일 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 무기박람회저항행동 등이 이스라엘 방산 기업과 정부의 ‘2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(아덱스·ADEX)’ 참가를 금지할 것을 촉구하고 있다. 소진영 기자

이들은 이스라엘군 당국과 방산기업의 박람회 참여 허용은 ‘집단학살’을 방조하는 행위라고 규탄했다. 김한민영 국제앰네스티 한국지부 활동가는 “2년 전 ADEX 개막일에 가자지구 병원에는 폭격이 이뤄졌지만 이들 방산기업은 한국에서 무기를 홍보했다”며 “무기 제공으로 집단학살에 가담한 기업 4곳이 올해도 박람회에 참여하도록 둔다면 국제범죄를 용이하게 하는 것”이라고 비판했다.



정부가 유엔 안전보장이사회 의장국으로서 책임을 다해야 한다고도 했다. 유엔은 회원국에 ‘집단학살 행위에 사용할 수 있는 무기와 장비 이전 중단, 자국 영토에 있는 개인과 기업이 집단학살을 실행·선동·지원에 관여하지 않도록 보장할 것’을 촉구하고 있다. 정의당 권영국 대표는 “오늘 열리는 유엔 안보리는 한국이 의장국 지위를 받은 뒤 처음으로 참석하는 총회”라면서 “이재명 대통령은 한국의 명예에 맞는 책임을 다해야 한다”고 했다.



최근 국내 학계에서는 이스라엘 지식인들에게 호소문을 보내 답신을 받기도 했다.



지난달 24일 민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자협의회 등 국내 학자 3000여명이 속한 단체는 이스라엘 과학인문학 아카데미 등 21곳에 서한을 보내 민간인 공격 중단과 국제법 준수를 촉구하도록 이스라엘에서 목소리를 내달라고 했다. 이스라엘 학술원 측은 4일 답신을 통해 “가자지구에서 벌어지는 인도적 참사에 우려를 표명하고 국제법 준수를 촉구하고 있으며 유럽학술원 등도 연대하고 있다”고 밝혔다. 가자지구에서는 2023년 10월7일 전쟁이 발발한 이후 6만3000명이 넘는 사망자가 발생했고, 1300명 넘는 민간인이 희생된 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지