AI發 메모리 슈퍼 사이클 기대감… 삼성·SK 깜짝 실적 촉각

반도체 업계에 ‘메모리 슈퍼 사이클’(장기 호황) 도래에 대한 기대감이 커지고 있다. 인공지능(AI) 시장 확대로 메모리 수요가 급증하면서 D램과 낸드플래시 가격이 오르는 등 길었던 불황의 터널의 끝이 보여서다. 내달 발표될 삼성전자와 SK하이닉스의 실적에도 훈풍이 불 것이라는 전망이 나온다.

23일 업계에 따르면 최근 메모리 업계는 주요 고객사에 4분기 메모리 고정거래가격 인상을 통보하고 있다.

앞서 미국 마이크론과 샌디스크가 각각 D램과 낸드 가격 인상을 선언했고, 삼성전자도 D램 가격을 최대 30%, 낸드는 최대 10% 인상할 것이라는 외신 보도도 이어졌다. 현재 고객사와 협상을 진행 중인 SK하이닉스도 이런 흐름에 맞춰 제품 가격을 올릴 것이라는 관측이 뒤따른다.

시장가는 이미 상승세다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 PC용 범용 D램 제품인 DDR4 8Gb와 DDR5 16G의 현물 평균 가격이 전날 나란히 연중 최고치를 기록했다.

가격 인상의 배경엔 수요·공급 불균형이 자리한다. 글로벌 빅테크(거대기술기업)들을 중심으로 AI 서버, 데이터센터를 기하급수적으로 늘리면서 메모리 수요가 폭발하고 있다.

그러나 메모리 3사인 삼성과 SK, 마이크론 모두 AI칩에 탑재되는 고대역폭메모리(HBM)의 생산능력(캐파)을 늘리면서 상대적으로 범용 D램의 생산 여력은 줄었다.

그간 ‘메모리 비관론’을 견지했던 미국 투자은행 모건스탠리도 입장을 바꿨다. 최근 ‘메모리 슈퍼사이클, AI의 부상으로 모든 산업에 호황’이라는 보고서를 통해 “올해는 반도체 업계에 따뜻한 겨울이 될 것”이라고 말했다. 모건스탠리는 한 발 더 나아가 AI발 메모리 호황기가 상당 기간 지속해 2027년 정점에 다다를 것으로 예상했다.

증권가에선 삼성전자와 SK하이닉스가 이번 슈퍼사이클의 최대 수혜 기업이 될 것으로 예상한다. 주요 D램 업체 중 시장 흐름에 맞춰 생산능력을 조절하는 등 기민한 대응이 가능한 업체가 두 곳뿐이라서다.

삼성전자 디바이스솔루션(DS·반도체) 부문과 SK하이닉스의 3분기 실적에 대한 기대감도 높아지고 있다.

HBM 수요 증가, 뚜렷한 D램 가격 상승 사이클, 빅테크 수주 등에 힘입어 영업이익이 크게 증가할 것이라는 분석이 나온다. 특히 삼성전자는 DS 부문만 5조원대 영업이익을 낼 것으로 보인다. 직전 분기(3502억원) 대비 최소 14배 이상 영업이익이 늘어난다는 뜻이다.

DS부문 적자의 가장 큰 원인으로 지목된 비메모리 분야에서 최근 테슬라, 애플 등으로부터 잇따라 굵직한 수주를 따낸 점, 메모리 분야에선 고전을 면치 못했던 ‘엔비디아 HBM3E(5세대) 공급망 진입’이 코앞으로 다가온 점 등이 전망치에 반영됐다.

SK하이닉스의 3분기 실적 관전 포인트는 ‘분기 영업이익 첫 10조원 돌파’다. SK하이닉스는 HBM 시장을 선점한 뒤 분기마다 역대 최대 실적을 갈아치우고 있는데, 이미 2분기 영업이익(9조2129억원)이 10조원 턱밑까지 온 만큼 3분기엔 10조원의 벽을 넘어설 가능성이 크다는 분석이 나온다.

시장조사업체 도이체방크는 SK하이닉스가 지난해에 이어 올해도 글로벌 HBM 시장에서 과반 점유율을 차지하며 시장 선두를 공고히 할 것으로 내다봤다.

