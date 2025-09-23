추미애 ‘尹오빠’ 발언에… 국힘 女의원들 “여성 비하, 사퇴해야”

국회 법제사법위원회에서의 ‘윤석열 오빠’ 발언에 국민의힘 여성 의원들이 발끈했다. 법사위원장인 추미애 더불어민주당 의원이 나경원 국민의힘 의원을 향해 ‘윤석열 오빠’ 운운한 것은 동료 여성 의원은 물론 여성 전체에 대한 비하성 발언이라는 것이다. 최근 이재명 대통령이 ‘여성의 적은 여성’(여적여)를 의미하는 듯한 발언을 한 것을 언급하며 민주당의 ‘성평등 의식’ 문제를 부각시켰다.

나경원 등 국민의힘 법사위원들이 지난 22일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 검찰개혁 입법청문회에서 추미애 법사위원장에게 항의하고 있다. 뉴시스

조배숙·임이자·서지영·최수진·조은희 국민의힘 의원 등은 23일 “어제 국회 법사위원회에서 벌어진 추미애 위원장의 여성 비하 발언에 분노하며 헌법 기관, 그리고 대한민국 여성 전체를 모독한 행위를 강력히 규탄하기 위해 이 자리에 섰다”며 “(추 의원은)더 이상 법사위원장 자리에 앉아 있을 자격이 없다”고 주장했다.

서지영 의원은 “추 위원장은 동료 여성 의원을 향해 ‘이렇게 하시는 게 윤석열 오빠한테 무슨 도움이 됩니까’라는 막말을 쏟아냈다”며 “사적 관계를 연상시키는 호칭을 멋대로 사용해 동료 의원의 주체성을 깎아내리고, 공식 석상에서 동료 의원을 조롱거리로 만든 전형적인 언어 폭력을 행사한 것”이라고 했다.

전날 법사위에서는 국민의힘 의원들이 책상 노트북에 조희대 대법원장의 한덕수 회동설을 제기한 서영교 민주당 의원 사진과 ‘정치공작 가짜뉴스 공장 민주당’문구를 붙이자 민주당 의원들이 철거를 요구하면서 충돌을 빚었다. 양측간 신경전이 오가는 과정에서 나경원 의원이 추 위원장에게 “야당 의원들 입틀막 하는 게 국회인가. 의사진행발언 기회를 달라”고 하자 추 위원장은 “왜 회의 진행을 방해하느냐. 검찰개혁 하면 큰일 나느냐. 이렇게 하는 게 윤석열 오빠에게 무슨 도움이 되느냐”라고 맞받았다.

나경원 국민의힘 의원이 지난 22일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 검찰개혁 입법청문회에서 퇴장 명령을 한 추미애 위원장에게 항의하고 있다. 뉴스1

국민의힘 여성의원들은 이 대통령이 지난주 청년 소통 공감 토크 콘서트에서 ‘여자가 여자를 미워하는 걸 이해한다’라고 언급한 내용도 문제 삼았다. 서지영 의원은 “이는 인터넷 커뮤니티에서조차 성차별적 폭력으로 비판받는 ‘여적여’를 현직 대통령이 공적 자리에서 직접 시전한 것”이라고 지적했다.

최수진 의원은 “민주당의 잘못된 성 인식은 어제 오늘 일이 아니다”라며 “여성 비서를 위력으로 성폭행한 안희정 전 충남지사, 부하 여직원을 강제 추행한 오거돈 전 부산시장, 직권으로 여직원을 성추행했다고 알려진 박원순 전 서울시장. 이렇게 이어진 부끄러운 역사가 이제 이재명, 추미애의 성차별적 언행으로 되살아나고 있다”고 말했다.

국민의힘 의원들은 추 위원장에 대해 국회 윤리위원회 제소도 검토중이라고 밝혔다.

