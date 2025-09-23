‘항공·열차·버스 1일 88회 증편’…대구시, 추석 연휴 특별교통대책 추진

대구시는 귀성객과 시민들이 안전하고 편리하게 추석을 보낼 수 있도록 10월 2일부터 12일까지 11일간 ‘추석 연휴 특별교통대책’을 시행한다고 23일 밝혔다.

올해 추석 연휴는 지난해보다 이틀 늘어난 7일간으로 교통 수요 증가가 예상됨에 따라 항공 6회, 열차 30회, 시외버스 14회, 고속버스 38회 등 하루 총 88회가 증편 운행된다.

연휴 전에는 각 구·군, 대구공공시설관리공단, 동부·남부순환도로와 협력해 주요 관문과 간선도로의 노면 상태 및 시설물을 사전 점검·정비했으며, 주요 여객터미널 6곳도 집중 점검했다. 또한, 교통종합상황실 10개반 316명을 운영해 교통상황을 실시간으로 모니터링하고 관리하며, 시민 불편사항을 즉시 처리할 방침이다.

고속도로와 주요 간선도로 등 지·정체 예상 구간에는 경찰과 협조해 교통신호를 탄력적으로 운영한다. 대구교통방송과 교통종합정보 홈페이지를 통해 우회도로와 교통소통 상황 등 실시간 교통정보도 제공할 계획이다.

아울러 추석 연휴 기간 시민들의 주차 편의와 지역상권 활성화를 위해 공영·공공주차장 785곳, 4만1천845면을 무료로 개방한다. 주요 공영주차장 72곳은 올해 3월 도입된 통합주차정보서비스를 통해 스마트폰 또는 PC에서 '대구주차정보'를 검색하면, 실시간 주차 가능 현황도 확인할 수 있다.

전통시장 주변도로는 한시적으로 주차를 허용하되, 버스정류장, 소방시설 및 횡단보도 주변 등 주·정차 절대금지구역에 대해서는 계도 및 단속을 병행한다.

허준석 시 교통국장은 "교통안전 수칙을 준수하고, 실시간 교통정보를 적극 활용해 안전하고 편안한 추석 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.

