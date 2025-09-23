‘이수근♥’ 박지연, 신장 재이식 수술 후 근황 “10분 외출 행복”

사진=이수근 아내 박지연 SNS

개그맨 이수근 아내 박지연이 신장 재이식 수술 후 회복 중인 근황을 직접 공개했다.

지난 22일 박지연은 자신의 인스타그램을 통해 "이식 한 달 째, 10분의 행복"이라는 말과 함께 남편 이수근과 함께 찍은 사진 등을 올렸다.

공개된 사진에는 이수근과 박지연이 어느 매장에서 함께 쇼핑하는 모습이 담겼다.

박지연은 "아직은 사람이 많은 곳에 오래 있으면 안 돼서 10분도 안 돼 신상 백과 계속 눈에 밟히던 레드 백을 데리고 나왔다. 정말 행복했던 외출이었다"고 말했다.

그러면서 "무엇보다 많은 분의 응원 덕분에 저는 잘 회복하고 있다. 마음 깊이 감사한다"고 말했다.

박지연은 2008년 이수근과 결혼했고 두 아들을 낳았다. 2011년 둘째 아들 임신 당시 임신중독증 영향으로 신장 기능에 이상이 생겨 아버지에게 신장 이식을 받았다.

신장 이식 후에도 기능이 온전치 않아 투석 치료를 이어왔고, 지난달 친오빠에게 신장을 다시 기증 받는 수술을 했다.

당시 박지연은 "7년 전부터 오빠가 계속 이식을 권해왔지만 가족에게 또 다시 큰 짐을 주는 게 마음에 걸려 거절을 해왔다. 그러던 중 담석으로 오빠의 개복 수술이 불가피해졌고, 나 역시 심장과 혈관 문제가 발생해 의료진 판단과 가족 동의 아래 친오빠 신장을 받기로 했다"고 말했다.

그는 "아버지에 이어 오빠까지 저를 위해 마음을 내어준 사실이 너무 무겁게 다가오지만, 제가 받은 것은 장기가 아니라 가족의 깊은 사랑임을 알기에 그저 감사하고 또 감사하다"고 했다.

