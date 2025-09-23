李대통령, 블랙록 회장과 전략적 협력 논의…“韓, 아태 AI수도로”

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 회장과 만나 인공지능(AI) 데이터센터와 재생에너지 발전·저장 설비 분야 등에서 전략적 협력을 추진하기로 했다.

하정우 AI미래수석은 22일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 웨스틴 호텔 프레스센터에서 기자회견을 열고 “래리 핑크 회장은 AI와 탈탄소 전환은 반드시 함께 진행되는 것이 중요하고, 이는 전 세계가 함께 가야 할 문제라고 강조하면서 한국이 ‘아시아의 AI 수도(AI Capital in Asia)’가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계하여 적극 협력하겠다는 의지를 밝혔다”고 전했다.

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 래리 핑크 세계경제포럼 의장을 접견하고 있다. 연합

이 대통령은 방미 첫 일정으로 핑크 회장과 글로벌 인프라스트럭처 파트너스(GIP) 아데바요 오군레시 회장, 김용 전 세계은행 총재와 만나 AI와 에너지 전환, 인구 변화라는 인류의 세 가지 대전환 과제를 중심으로 논의하고, 한국과 글로벌 투자사 간 전략적 협력을 위한 공감대를 확인했다고 대통령실은 전했다.

블랙록은 현재 12조 5000억달러(약 1경7000조원) 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 자산운용사로, 마이크로소프트, 엔비디아, xAI 등과 함께 ‘AI 인프라 파트너십(AIP)’을 구성해 글로벌 차원의 AI 및 재생에너지 인프라 투자에 앞장서고 있다고 대통령실은 설명했다.

대통령실에 따르면 과학기술정보통신부와 블랙록은 이날 양해각서(MOU)를 체결하고, 국내 AI 수요에 대응하기 위해 데이터센터와 재생에너지 발전·저장 설비를 결합하는 통합적 접근을 검토하고 글로벌 모델을 만들어 갈 수 있는 가능성을 모색하기로 했다.

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 래리 핑크 세계경제포럼 의장과 악수하고 있다. 연합

또 재생에너지 기반의 하이퍼스케일 AI 데이터센터를 한국에 두는 방안을 협의하면서, 국내 수요를 충족하는 동시에 아시아태평양 지역의 수요까지 아우를 수 있는 지역 거점 역할을 구상하기로 했다. 한국은 주요 기관투자자와 산업 파트너와 함께 글로벌 AI 인프라 파트너십(AIP)에 참여할 수 있는 가능성을 열고, 5년간 아시아태평양 지역 AI 및 재생에너지 전환을 위해 필요한 대규모 투자 방향을 공동으로 준비해 나가기로 했다.

하 수석은 “양측은 이번 논의를 바탕으로 한국을 아시아태평양 지역에서 글로벌 자본과 기업들이 신뢰할 수 있는 거점 국가로 자리매김하게 할 계획”이라며 “세계 최대 자산운용사와의 공식적인 협력 파트너십을 통해 데이터센터, 재생에너지, 전력망 등 핵심 분야의 성장 기회를 열고, 한국 시장이 국제 금융 생태계 안에서 신뢰할 만한 투자처로 인정받아 향후 더 다양한 글로벌 자본 유치를 추진할 계획”이라고 설명했다.

