'모친상' 송승헌 "'미남' 父보다, 母가 더 미인"

배우 송승헌이 모친상을 당한 가운데, 그의 어머니에 대한 애정이 재조명되고 있다.

22일 연예계에 따르면, 송승헌은 지난 2020년 어버이날에 자신의 소셜 미디어를 통해 부모의 젊었을 적 사진을 공개했다.

송승헌 부친, 모친. 현대카드 인스타그램 캡처

그러면서 "사랑하는 아버님, 어머님! 두 분의 아들이어서 행복합니다. 지금처럼 오래오래 건강하게 함께해주세요. 사랑합니다"라며 부모에 대한 애정을 드러냈다.

이 사진이 오래도록 온라인에서 화제가 되자 뒷날 예능 프로그램에서 관련 이야기를 꺼내놓기도 했다.

지난해에는 MBC TV 토크 예능물 '라디오 스타'에 출연해 "예전 어버이날 때 아버지, 어머니 젊을 때 사진을 올린 적 있다. 아버지 사진이 이슈가 많이 됐다. 그런데 제가 봤을 땐 엄마가 더 미인"이라고 전했다.

송승헌의 모친 문명옥 여사는 전날 77세를 일기로 별세했다.

송승헌의 모친상 비보는 그가 현재 출연 중인 ENA 월화극 '금쪽같은 내 스타'가 종영을 앞두고 상승세를 보이고 있는 상황이라 더 안타까움을 샀다.

송승헌은 깊은 슬픔 속에 드라마 종영 인터뷰 등 예정된 일정을 취소했다.

