도심 숨통 틔울 서울 ‘바람길숲’… 2곳 더 조성

서울 시내 30곳에 도시 주변에서 생성된 찬바람을 도시로 불어넣어 주는 ‘바람길숲’이 조성된다. 바람길숲은 대기 오염물질을 배출하고 열섬현상을 완화해 주는 등 효과가 있다.



서울시는 지난달까지 시내 28개소에 ‘도시바람길숲’ 7만1780㎡를 만든 데 이어 다음달 2개소 2500㎡를 추가로 조성해 올해 7만4280㎡의 바람길숲을 조성할 계획이라고 21일 밝혔다. 새로 조성될 바람길숲은 성동구 성수초교 옥상(500㎡), 동대문구 망우로(2000㎡)다.



올해 서울에 도시바람길숲 7만4280㎡(7.4ha)가 완성되면 이산화탄소 연간 약 51t, 대기 오염물질 1만2432㎏을 흡수하는 효과가 있을 것으로 기대된다. 국립산림과학원에 따르면 숲 1ha는 이산화탄소 연간 6.9t, 미세먼지 168㎏ 등 대기 오염물질을 흡수한다. 또 도시숲은 여름 한낮 평균기온을 3~7도 낮춰 주는 효과가 있다(산림청)는 연구 결과도 있다.



시는 바람길숲의 효과를 높이기 위해 도로변 대기 오염물질 흡수·흡착력이 높고 탄소 저감의 효과가 큰 소나무, 배롱나무, 황금사철, 미선나무, 히어리, 박태기, 옥잠화, 억새 등을 중심으로 식재했다. 시는 서울이 북한산, 도봉산, 관악산 등 큰 산에 둘러싸여 있고 도시 가운데 한강과 지천이 흐르고 있어 바람길숲 효과가 클 것으로 보고 있다. 도시 외곽에서 하천·강을 따라 차고 신선한 산곡풍이 시내로 들어오기 유리한 구조적 특성 때문이다.



시는 올해까지 조성한 바람길숲 효과를 시기별로 모니터링 및 분석하는 한편 앞으로 기후대응 도시숲, 자녀안심 그린숲 등 지역여건·주민 특성에 맞춘 도시숲 조성 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.



이수연 시 정원도시국장은 “시민에게 피부로 느낄 수 있는 녹색 복지를 제공하고 탄소중립 도시 실현을 위해 ‘정원도시 서울’ 사업을 꾸준히 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

