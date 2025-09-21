대구시의회, 행정사무 감사 앞두고 시민제보 창구 운영

대구시의회는 2025년도 행정사무 감사(11월 7~20일)를 앞두고 다양한 각종 제보 사항을 접수한다고 21일 밝혔다.

집행부에 대한 견제와 감시 기능 충실히 수행하고 감사를 내실 있게 추진하기 위해 시민 제보 상황실을 운영한다.

22일부터 10월 21일까지 30일간 대구 시정과 교육 행정의 위법·부당한 사항이나 제도 개선 사항, 예산 낭비 사례, 기타 시민 생활 불편 사항 등 시민들의 제보를 접수한다. 시의회는 이를 2025년도 행정사무감사 시 참고 자료로 활용하고 제보 내용에 대한 처리결과를 감사 종료 후 제보자에게 통지할 예정이다.

또한 접수한 제보 가운데 시정의 불합리한 사항 개선, 시민의 불편 사항 우선 해소 등에 기여한 제보자를 선정해 표창할 계획이다.

개인의 사생활을 침해하거나, 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적인 사항, 의장과 의원을 모독하는 사항, 다른 기관에서 감사하였거나 감사 중인 사항, 익명으로 제보하는 경우 등은 제보대상에서 제외한다.

이만규 대구시의회 의장은 “시민의 소중한 제보가 대구시정을 더욱 투명하고 합리적으로 만드는 밑거름이 될 수 있도록 경청하하겠다”며 “시정 전반에 대한 내실 있는 행정사무 감사가 될 수 있도록 시민의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지