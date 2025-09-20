‘SK하이닉스 취업’ 계약학과 지원 증가… 삼성전자 학과는 줄어 [입시톡톡]

2026학년도 대학 수시모집에서 SK하이닉스 취업이 보장되는 계약학과 지원자가 전년보다 20% 이상 증가한 것으로 집계됐다. 반면 삼성전자 취업 보장 계약학과 지원자는 전년보다 10%가량 줄었다.

20일 종로학원에 따르면 2026학년도 수시에서 고려대·서강대·한양대의 SK하이닉스 계약학과 경쟁률은 평균 30.98대 1로 확인됐다. 세 학과(80명 모집)의 지원자는 지난해 2027명에서 올해 2478명으로 22.2%(451명) 늘면서 경쟁률도 전년도(28.15대 1) 보다 올라갔다.

학교별로는 서강대 시스템반도체공학과의 경쟁률이 48.50대 1(20명 모집·970명 지원)로 가장 높았고, 한양대 반도체공학과 36.59대 1(32명 모집·1171명 지원), 고려대 반도체공학과 12.04대 1(28명 모집·337명 지원)이었다.

자료=종로학원

경북대·고려대·성균관대·연세대·포항공대의 삼성전자 계약학과의 경우 평균 경쟁률은 18.33대 1로 전년도(21.16대 1)보다 소폭 내려갔다. 이들 학과(245명 모집)의 지원자는 2025학년도 4973명에서 2026학년도 4492명으로 9.7%(481명) 줄었다.

학교별 경쟁률은 ▲성균관대 반도체시스템공학과 31.22대 1(55명 모집·1717명 지원) ▲성균관대 지능형소프트웨어 23.29대 1(35명 모집·815명 지원) ▲경북대 전자공학부 모바일공학전공 17.85대 1(20명 모집·357명 지원) ▲고려대 차세대통신학과 14.10대 1(20명 모집·282명 지원) ▲포항공대 반도체공학과 12.38대 1(40명 모집·495명 지원) ▲연세대시스템반도체공학과 11.01대 1(75명 모집·826명 지원)로 집계됐다. 포항공대만 전년도(11.40대 1)보다 경쟁률이 올랐고, 나머지 과들은 모두 하락했다.

이런 변화는 학교는 물론 기업에 대한 선호도가 반영된 결과로 풀이된다. 올해 삼성전자보다 SK하이닉스에 더 호감을 가진 수험생이 많다는 얘기다. SK하이닉스는 최근 ‘영업이익의 10%’ 성과급 배분으로 화제가 된 바 있다. 올해 직원 1인당 약 1억원의 보상이 예상된다.

종로학원은 “이공계 학생들에게 기업 경영 성과, 관련 산업 분야 경기 동향에 따라 선호도 변화가 매우 커질 수 있다”며 “대학 브랜드와 기업의 경영 실적이 입시 변수에 동시에 작용할 수 있는 상황”이라고 설명했다.

이 밖에 대기업 계약학과 경쟁률은 ▲현대자동차(고려대 스마트모빌리티학부) 13.00대 1 ▲LG디스플레이(연세대 디스플레이융합공학과) 12.22대 1 ▲LG유플러스(숭실대 정보보호학과) 11.58대 1 ▲카카오엔터프라이즈(가천대 클라우드공학과) 37.57대 1 ▲삼성SDI(성균관대 배터리학과) 17.94대 1로 나타났다.

7개 대기업 계약학과 14곳의 총 지원자는 8892명, 평균 경쟁률은 20.73대 1로 집계됐다. 대기업 취업이 보장되는 계약학과는 의약학 계열 다음으로 합격점이 높은 학과로 꼽힌다. 종로학원은 “대기업 계약학과는 의대 선호 현상에 상당히 영향을 받아 의대 등 중복합격에 따른 수시 등록 포기도 크게 나타난다”며 “향후 기업의 경영성과, 취업의 질 등에 따라 선호도가 매년 매우 변동성이 클 것”이라고 밝혔다.

