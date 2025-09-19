독도박물관이 김일성기념관?… 구글 "오기 조치 완료”

구글이 구글지도 상에 ’김일성기념관(별관)‘으로 오기됐던 경북 울릉군의 ‘독도박물관’을 원래 이름으로 바꾸도록 조치했다고 19일 밝혔다.

앞서 김민석 국무총리는 울릉군의 독도박물관이 구글 지도에 김일성기념관으로 표시된 점에 대해 유감을 표시하고 조속한 조치 요청을 지시했다. 김 총리는 “구글 측에 즉각적인 시정 조치를 요청하고 정부의 강력한 유감 입장을 전달하라”고 지시했다.

경북 울릉군에 위치한 독도박물관이 구글 지도에서 '김일성 기념관(별관)'으로 표기돼 있다. 구글 지도 캡처

이에 구글은 명칭 변경 조치하고 이번 사안을 사용자가 지도에서 장소명이나 사진을 등록할 수 있는 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 기능 정책을 위반한 사례라고 설명했다. 이미 지도상에서 밀양경찰서가 ’밀양견찰서‘ 등으로 오기되는 등 UGC 정책을 위반한 사례가 있었다고 구글은 덧붙였다.

구글 관계자는 “UGC의 특성을 악용해 발생한 사건이다”라며 “UGC 정책을 위반한 콘텐츠에 대해 즉각 조치를 취했다”라고 말했다. 이어 “해당 장소 정보는 현재 구글 지도상에서 대부분 정상 표시되고 있다”며 “향후 유사한 건의 재발 방지를 위한 대정부 협업체계를 마련하겠다”라고 전했다.

구글은 경상북도와 주요 관광지 및 시설물에 대한 장소정보 입력 캠페인을 진행중이다. 구글은 향후 구글 지도가 활성화되는 경우 이와 같은 캠페인을 더욱 확대할 방침이다.

