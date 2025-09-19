한때 잘나가는 모델이었는데…돌연 은퇴 후 ‘무속인’ 된 사연

모델 방은미의 근황이 공개됐다. MBN 유튜브 캡처

서구적인 몸매와 시니컬한 분위기로 많은 관심을 받았던 모델 방은미.

그가 돌연 연예계를 떠나 많은 대중의 궁금증과 의아함을 자아냈는데, 그런 방은미의 근황이 공개돼 눈길을 끌었다.

18일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 돌쟁이 아들을 살리기 위해 무당이 될 수밖에 없었던 모델 방은미의 사연이 그려졌다.

1992년 패션모델로 화려하게 처음 등장한 방은미는 데뷔 4년 만에 은퇴 후 모습을 감췄다. 그는 “느닷없이 아침에 눈을 떴더니 왼쪽 얼굴과 어깨, 팔이 마음대로 움직이지 않는 마비 증상이 왔다”며 말문을 열었다. 이어 “치료받으면 괜찮아질 거라고 했는데 한방, 양방 모두 차도가 없었다”고 말하며 당시를 회상했다.

이날 그는 아들에 대한 남다른 사랑을 보였다. MBN 유튜브 캡처

이후 무속인을 찾아간 방은미는 신병이라는 말을 들었다고 고백했다. 해당 무속인은 “‘네가 받지 않으면 돌이킬 수 없는 상황이 생길 것이다. 심지어 너의 자식한테도 끔찍한 일이 생길 수 있다’고 하더라. 내 아이를, 내 아들을 지키기 위해서 내가 내림굿을 받는 방법을 찾아야겠다고 다짐했다”고 무속인이 될 수밖에 없었던 이유를 솔직하게 털어놓았다.

아들이 100일 때 전 남편과 이혼해 돌이 지났을 때 신내림을 받았다는 방은미는 아들에게 같은 고통이 대물림될 수 있다는 말 한마디에 무속인의 길을 걷게 된 것.

방은미는 “아들과 떨어져 지냈던 3년이 가장 힘들었다. 아이를 키우시는 분들은 알겠지만, 돌배기 자식과 떨어져 지내고 싶은 사람이 어디 있겠나. 그 시간이 저한테는 칼로 살을 도려내는 것 같은 제일 힘든 기억이었다”며 아들이 성인이 된 후에도 애지중지하는 이유를 밝혔다.

방은미는 어머니의 도움으로 아들을 키웠고, 5학년 때 캐나다로 유학을 보냈다. 그는 유학의 큰 이유로 자신의 직업을 꼽아 시선을 모았다.

방은미는 “하루가 멀다 하고 집에 오던 아들 친구가 있었는데 어느 날 안 오더라. 물어보니 ‘희도(아들)네 집에 가지 말라’고 했다더라. (내가 무당인걸) 알았구나 싶었다. 나중에 그런 일 한 번으로 끝난다는 보장이 없지 않나. 아들은 친구들과 놀고 싶은데 나의 직업 때문에 계속 나빠지는 상황이 올 것 같았다”고 당시의 심경을 토로했다.

방은미는 이혼 후 신병을 앓아 신내림을 받을 수밖에 없었음을 밝혔다. MBN 유튜브 캡처

벌써 23살이 됐다는 아들은 캐나다에서 대학을 마친 뒤 4개월 전 한국에 돌아와 방은미와 같이 살고 있다. 아들은 “(유학 당시) ‘가족이 너무 보고 싶다. 도중에 포기하고 한국으로 돌아갈까’ 종종 생각했다. 하지만 엄마가 고생하는 걸 알기에 자랑스러운 아들이 되고자 노력했다”고 털어놔 엄마를 생각하는 효심 깊은 면모를 보였다.

이 같은 서로를 위하는 모자의 소식에 시청자들은 “대단하다”, “그래서 안 보였던 거구나”, “싱글맘 혼자 유학이라니 멋지다”, “아들도 엄마를 위하는 모습이 보기 좋다” 등의 반응을 보이며 응원 물결이 일었다.

