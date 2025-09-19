‘기본사회 조례’ 의결…광명시, 전국 첫 시민 기본사회 초읽기

경기 광명시가 전국 지방정부 가운데 처음으로 ‘기본사회 조례’를 제정했다. 시는 24일 국회에서 열리는 입법박람회에서 이번 조례 제정을 기본사회 정책의 우수 사례로 발표하는 등 선도 도시로서 입지를 다질 전망이다.

18일 시에 따르면 ‘광명시 기본사회 실현을 위한 기본 조례’는 전날 시의회 임시회에서 의결됐다. 해당 조례는 다음 달 2일 공포 즉시 효력이 발생한다.

조례에는 △시장의 책무 △종합계획 등 수립 △실태조사, 교육, 홍보 등의 내용이 담겼다. 아울러 시 기본사회위원회 설치 조항이 포함돼 시민이 주도하는 기본사회를 제도적으로 뒷받침한다.

기본사회위는 시장과 위원회 호선으로 선출된 공동위원장 2명과 부위원장 1명을 비롯해 25명 이내로 구성된다.

시의회 추천위원 외에 시민사회단체, 청년, 장애인, 노인 등 다양한 시민 대표가 참여해 목소리를 낼 예정이다.

광명시는 그동안 기본사회 정책 아이디어 공모전과 원탁토론회 등 시민 중심의 기본사회 실현을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다. 시민의 정책 아이디어를 실행하고 조례를 실현하기 위한 ‘기본사회팀’도 신설한다.

박승원 시장은 “광명형 기본사회의 중심은 시민”이라며 “누구나 삶의 기본을 보장받는 도시를 만들어 갈 것”이라고 말했다.

