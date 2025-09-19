‘KT 무단 소액결제’ 중국인 2명 구속…법원 “도망 우려”

‘KT 무단 소액결제 사건’의 피의자로 체포된 중국교포 남성 2명이 모두 구속됐다. 법원은 긴급 체포된 이들에게 “도망할 염려가 있다”고 영장 발부 사유를 밝혔다.

수원지법 안산지원 정진우 영장전담 부장판사는 18일 사건 피의자인 A(48)씨와 B(44)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열어 이처럼 구속영장을 발부했다.

KT 소액결제 사건의 피의자인 중국인 A씨(왼쪽)와 B씨가 18일 오전 영장실질심사에 출석하기 위해 경기 수원영통경찰서를 나오고 있다. 연합뉴스

A씨는 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의를, B씨는 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의를 각각 받고 있다.

A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액결제를 한 것으로 조사됐다. 경기 광명과 인접한 부천, 과천, 서울 금천, 인천 부평 등에선 비슷한 피해를 봤다는 신고가 잇따랐다.

B씨는 해당 소액결제 건을 현금화한 것으로 파악됐다.

앞서 A씨는 이날 오전 영장실질심사 출석을 위해 수원지법 안산지원으로 들어서면서 범행 수법을 묻는 취재진의 질문에 “(중국의 윗선이) 시키는 대로 했다”고 답했다. 구체적 신원을 묻는 말에는 “모른다”고 말했다.

앞서 A씨는 경찰 조사에서 “중국에 있는 윗선 C씨의 지시를 받고 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

그가 윗선이라고 밝힌 C씨의 개인정보를 두고 경찰은 신빙성이 있다고 판단했다. A씨가 자신이 알고 있는 대로 진술하며 최근 중국에서 C씨를 만난 적이 있다고 말했기 때문이다.

경찰은 아직 C씨의 신원을 특정하진 못했지만 이 사건의 주범이 중국에 있다는 전제로 수사를 확대하고 있다.

경찰은 지난 16일 인천국제공항과 서울 영등포구에서 A씨와 B씨를 잇달아 붙잡았다.

경찰이 집계한 피해 규모는 지난 15일 기준 200건에 1억2000만원이지만 피해액은 늘어날 것으로 보인다.

