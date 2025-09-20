[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 21일 (일요일)

쥐

96년생 어려운 일을 해결한 후 낙상의 위험이 많다.

84년생 허영심을 버리고 과욕을 버려라.

72년생 잘 들어주는 것은 좋다.

60년생 시간이 지나면 많은 것이 온다.

48년생 한가지를 택해야 수월해진다.

36년생 일상을 다 잊고 생활하는 것이 좋다.

소

97년생 몸은 편하지만 마음은 그다지 편하지 않다.

85년생 돈이 없는 경우 불안감이 밀려온다.

73년생 전문가가 되기 위해서는 노력이 필요.

61년생 아름다운 꽃도 영원할 수는 없다.

49년생 부동산투자나 매매는 서둘지 마라.

37년생 분명한 것는 좋지만 시기가 아니다.

범

98년생 이성과 관계된 문제로 복잡해질 수 있다.

86년생 일 추진은 미루는 것이 현명하다.

74년생 화합하지 못하여 어려움이 가중.

62년생 오후 1-5시에 약속시간이 좋다.

50년생 말에 책임을 다하는 모습을 보여주자.

38년생 사람의 마음 자신도 예측하기 힘들다.

토끼

99년생 힘든 일은 혼자 부여잡고 있으면 고생만 한다.

87년생 기대가 크면 실망도 크다.

75년생 일에 자신감을 가지는 것이 중요하다.

63년생 내실을 다지면 성취감을 느낄 수 있다.

51년생 동료가 편법을 권유하니 흔들릴지 마라.

39년생 자식 때문에 상심하는 시기다.

용

00년생 운세가 점점 상승 기운을 탄다.

88년생 불만이 있어도 표현하지 마라.

76년생 열심히 했으나 별 반응이 없다.

64년생 있는 그대로만을 이야기하라.

52년생 상반된 입장을 보여서 입장이 난감.

40년생 병주고 약주는 사람은 정리하라.

28년생 주변여건이 어떤지 직접 확인하라.

뱀

01년생 오늘은 주식 비트코인 투자는 절대 금물이다.

89년생 작심하고 나서지만 반발에 부딪힌다.

77년생 이성의 잔소리는 독약이 되기도 한다.

65년생 밑에서 보좌하는 일이 더욱 중요하다.

53년생 오후3-7시에 약속하명 일이 성사된다.

41년생 마른 가지에 새싹이 돋아난다.

29년생 좋은 말은 듣기에 거북하고 좋은 약은 먹기에 쓰다.

말

02년생 모호한 처신으로 힘들게 진행될 수 있다.

90년생 재운이 왕성하니 기쁨이 있겠다.

78년생 좋아하는 사람에게 적극적 표현하라.

66년생 기교에 능하면 실리를 거둔다.

54년생 금전문제가 발생하면 힘들 수 있다.

42년생 상념에 사로잡히면 마음만 번잡해진다.

30년생 함께 하는 사람들과의 마찰은 피하라.

양

03년생 경험했던일은 과감하게 진행하자

91년생 윗사람의 실수는 표현을 완곡히 하라.

79년생 자기와의 싸움에서 패하면 비참해진다.

67년생 일이 복잡하게 엉키면 핑계를 대기 마련.

55년생 일도 노력이 부족하면 감당하기 힘들다.

43년생 마음에 들지 않는 부분도 내색하지 마라.

31년생 내재된 자신의 기를 일으키고 자신감을 가져라.

원숭이

04년생 대출관계 일은 순조롭다.

92년생 참고 견뎌내야 좋은 일 있겠다.

80년생 안면부지의 사람에게 도움을 받는다.

68년생 일은 많은데 몸이 따라주질 않는다.

56년생 오전에 좋은 소식이 온다.

44년생 꿈자리가 걸리면 외출은 삼가라.

32년생 기쁨을 나누면 더하고 슬픔을 나누면 덜해진다.

닭

05년생 서북으호 이사나 이동은 불리하다.

93년생 변동수가 생기니 잘 대처하라.

81년생 경쟁은 지양하고 협력을 모색하라.

69년생 자신과 상대의 주장을 조율하라.

57년생 주어진 환경에서 최선을 다해라.

45년생 자녀문제로 분위기가 무겁다.

33년생 외로움이 일렁일 때면 찾게 되는 곳이 있다.

개

06년생 목욕을 하면서 피로를 푸는 것도 좋겠다.

94년생 아무리 작은 것도 꾸준히 해나가라.

82년생 노력해도 안되는 것들 갈등한다.

70년생 시간에 쫓기면 결과가 좋지 못하다.

58년생 가지런한 상태를 유지해야 한다.

46년생 적을 알고 나를 안다면 백전백승.

34년생 작은 것부터 챙기는 습관을 들여라.

돼지

95년생 푼돈 때문에 눈을 붉혀봤자 득이 없다.

83년생 만남이 성사되도 차분히 처신하라.

71년생 스스로 행하지 않으면 결과가 없다.

59년생 미뤄두었던 사소한 일상부터 챙겨라.

47년생 아직은 속단하기에 이르다.

35년생 하나를 주면 둘을 얻을 수 있다.

