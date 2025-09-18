횡성군, 루지 체험장에 ‘웰컴센터’ 개관…"편의시설 추가"

횡성군 대표 관광지인 횡성 루지 체험장에 새로운 관광 거점 공간이 들어섰다.

횡성군은 오는 18일 오후 2시 ‘횡성루지 웰컴센터’ 개관식이 열렸다고 밝혔다.

횡성 루지 웰컴센터 개관식. 횡성군 제공

이번 개관식에는 김명기 횡성군수, 횡성군의회 의장을 비롯해 지역주민 등 120여명이 참석해 개관을 축하했다.

횡성루지 웰컴센터는 강원도 지역균형발전 시범사업으로 추진됐다. 건축면적 253.84㎡, 연면적 349.98㎡, 지상 2층 규모로 건립됐다.

매표소와 편의시설, 휴게공간 등을 갖춰 루지 체험을 즐기려는 관광객들에게 보다 쾌적한 환경과 다양한 체험활동을 제공한다.

특히 기존 루지 체험장은 별도 대기 공간이 없어 성수기에는 장시간 기다려야하는데 따른 불편이 지적돼 왔다. 웰컴센터 조성을 통해 이런 문제를 해소하고 종합적인 관광 서비스를 제공해 방문객 만족도를 높일 것으로 기대된다.

아울러 향후 기념품이나 지역특산품 전시·판매가 가능한 소규모 판매점을 운영하는 방안도 검토 중이다. 이를 통해 관광 홍보와 지역경제 활성화 효과까지 더할 것으로 전망된다.

김명기 횡성군수는 “횡성루지 웰컴센터는 단순한 편의시설을 넘어 체험형 관광의 확장과 횡성 관광의 질적 성장을 이끌 핵심 거점이 될 것”이라고 강조했다.

