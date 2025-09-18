최수종♥하희라, 스페인서 가족사진 ‘깜짝’ 공개…“똑닮은 아들·딸, 훈훈함 폭발”

배우 최수종·하희라 부부가 오랜만에 떠난 가족 여행 근황을 공개했다.

배우 최수종·하희라 부부가 오랜만에 떠난 가족 여행 근황을 공개했다. 유튜브 채널 ‘하희라이트’ 캡처

최근 하희라는 자신의 유튜브 채널 ‘하희라이트’를 통해 ‘스페인 가족여행1 [LIFE]’라는 제목의 브이로그 영상을 업로드했다. 해당 영상에는 스페인 곳곳을 여행하는 가족의 일상이 담겼다.

영상 속 하희라는 “오랜만에 가족 여행을 가려고 한다. 한 번은 꼭 가보고 싶었던 스페인을 간다”며 여행의 시작을 알렸다. 설렘을 안고 출발한 네 가족은 약 15시간의 비행 끝에 마드리드에 도착, 시내 중심에 위치한 호텔에 짐을 풀었다.

이튿날 아침, 호텔 조식 뷔페를 즐기며 여행을 준비하던 하희라는 “오늘 하루 종일 걸어야 하니 평상시보다 더 많이 먹게 된다”며 웃어 보였다.

유튜브 채널 ‘하희라이트’ 캡처

이들 가족은 마요르 광장, 솔 광장 등 마드리드의 주요 명소를 둘러보며 추억을 쌓았다. 거리에서 촬영한 단체 사진 속에서는 키가 훌쩍 큰 아들 최민서 군과 엄마를 꼭 닮은 딸 최윤서 양이 눈길을 사로잡았다.

이후 프라도 미술관, 콘수에그라의 풍차 마을, 세고비아의 알카사르 성, 로마 수도교 등 스페인의 대표적인 관광지를 방문하며 다채로운 문화를 체험했다.

특히 콘수에그라는 세르반테스의 소설 ‘돈키호테’의 배경으로 잘 알려진 지역으로, 가족은 실제 풍차를 가까이서 보고 내부를 둘러보는 시간을 가졌다.

최수종, 하희라 인스타그램 캡처

카메라 앞에서도 자연스럽게 어우러진 부부는 틈틈이 다정한 셀카를 남기며 여전히 변함없는 애정을 과시했다. 스페인의 햇살 아래 밝게 웃는 가족의 모습은 시청자에게도 따뜻함을 전했다.

한편, 최수종과 하희라는 1993년 결혼해 슬하에 아들 민서 군(1999년생)과 딸 윤서 양(2000년생)을 두고 있다. 최수종은 2020년 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 딸 윤서 양과 함께 찍은 사진을 공개해 화제를 모은 바 있다.

당시 공개된 사진 속 윤서 양은 엄마 하희라를 쏙 빼닮은 미모로 많은 관심을 받았다. 또한 아들 민서 군은 KBS2 예능 프로그램 ’세컨하우스’ 등에 최수종과 함께 출연해 훤칠한 외모로 시청자들의 눈길을 끌었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지