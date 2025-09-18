‘보좌진 갑질’ 논란 강선우, 유튜브 실버버튼 공개…비판 여론 ‘후끈’

강선우 의원 유튜브 영상 캡처

‘보좌진 갑질’ 논란 등으로 여성가족부 장관 후보직에서 낙마한 더불어민주당 강선우 의원이 유튜브 구독자 10만명 돌파를 기념하는 영상을 공개해 논란이 일고 있다.

18일 정치권에 따르면, 강 의원은 전날 오후 6시쯤 ‘이걸 지금 올린다고?’라는 제목의 유튜브 영상을 자신의 SNS 계정에 공개했다.

약 1분 30초 길이의 해당 영상에는 강 의원의 유튜브가 구독자 수 10만명을 달성해 유튜브 본사로부터 ‘실버 버튼’을 받았으나, 실버 버튼 공개가 늦어진 이유에 대한 설명이 담겼다.

강선우 의원 유튜브 영상 캡처

영상에는 강 의원의 여가부 장관 인사청문회 당시 사진이 나온 뒤 “타이밍이 너무 좋지 않았슈”, “받은 지 한참 지나 이대로 둘 수 없슈”라는 자막이 달렸다.

또 강 의원과 보좌진이 고민 끝에 실버 버튼 수령 사실을 공개하기로 결심했다는 설명과 함께 “실버 버튼을 받았으니 더 열심히 하겠다”, “지켜봐 달라”는 메시지가 이어졌다. 갑질 논란이나 장관직 낙마에 대해서는 별다른 설명이 없었다.

이를 두고 온라인에서는 “진짜 부끄러움이라는 감정이 없나”, “여가부 장관에 왜 낙마했는지 전혀 이해하지 못하고 있는 것 같다”는 등의 비판이 쏟아졌다.

강선우 의원 유튜브 영상 캡처

앞서 강 의원은 이재명정부 첫 여성가족부 장관 후보자로 지명됐으나, 보좌진에게 변기 수리나 자택 쓰레기 처리를 시켰다는 갑질 의혹과 함께 22대 총선을 앞두고 가족을 지역구인 서울 강서구에 위장 전입시킨 의혹 등 여러 논란에 휩싸이며 후보직에서 사퇴했다.

강 의원은 지난 7월 인사청문회에서 “저로 인해 논란이 있었던 점에 대해 송구스럽게 생각한다”며 “그 논란 속에서 상처받았을 보좌진들에게 심심한 사과를 드린다”고 입장을 밝힌 바 있다.

한편, 경찰은 강 의원과 관련해 주민등록법 위반, 직권남용, 공직선거법 위반 등 8건의 고발장을 접수해 수사 중이다. 강 의원은 지난달 28일 첫 출석 조사를 마쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지