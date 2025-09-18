배우 윤지온, 만취 상태서 오토바이 훔쳐 운전 "평생 뉘우칠 것"

배우 윤지온(35)이 음주운전으로 물의를 빚고 드라마에서 하차했다.

윤지온은 지난 17일 자신의 인스타그램을 통해 "이런 불미스러운 일로 소식을 전하게 되어 마음이 무겁고 죄송하다. 지난 9월16일 기억을 못할 정도로 술에 취해 길에 세워져 있는 오토바이를 무단으로 타고 이동하는 잘못을 저질렀다"고 밝혔다.

이어 "모든 혐의를 인정했고 현재 피해 상황을 파악하고 있다"며 "저의 경솔한 행동으로 인하여 저를 응원해 주시던 많은 분들께 상처와 실망을 드려서 정말 면목이 없다. 죄송하다"고 사과했다.

그러면서 "다시는 이런 일이 생기지 않도록 경각심을 갖고 평생 뉘우치며 살겠다. 향후 이뤄질 조사에 성실히 임하고 내려질 처분에 대해 달게 받겠다"며 "어떠한 변명의 여지도 없다. 다시 한번 고개 숙여 사과드린다"고 전했다.

윤지온은 음주운전으로 내년 방송 예정인 채널A 새 드라마 '아이가 생겼어요'에서 하차한 상태다. 드라마 촬영은 지난 7월부터 시작됐으며 윤지온은 지난주까지 촬영에 참여한 것으로 알려졌다.

2013년 연극으로 데뷔한 윤지온은 드라마 '너는 나의 봄', '지리산', '엄마친구아들', '소용없어 거짓말' 등에서 활약했다.

2019년에는 음주운전 방조 혐의로 불구속 입건된 오승윤을 대신해 JTBC 금토드라마 '멜로가 체질'에 합류한 바 있다.

윤지온은 현재 소속사가 없는 상태다. 지난 7월 이음해시태그와의 전속계약이 만료됨에 따라 새 소속사를 찾고 있던 중이었는데 이번 음주운전으로 당분간 활동이 어려울 것으로 보인다.

<다음은 윤지온 입장 전문>

지난 9월 16일 기억을 못할 정도로 술에 취해 길에 세워져 있는 오토바이를 무단으로 타고 이동하는 잘못을 저질렀습니다.

이후 모든 혐의를 인정했고 현재 피해 상황을 파악하고 있습니다.

저의 경솔한 행동으로 인하여 저를 응원해 주시던 많은 분들께 상처와 실망을 드려서 정말 면목이 없습니다. 죄송합니다.

다시는 이런 일이 생기지 않도록 경각심을 갖고 평생 뉘우치며 살겠습니다.

향후 이뤄질 조사에 성실히 임하고 내려질 처분에 대해 달게 받겠습니다.

어떠한 변명의 여지도 없습니다. 다시 한번 고개 숙여 사과드립니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지