국가대표 출신 코치, 女제자에 흉기피습…“10년 전 성범죄 복수”

스피드스케이팅 국가대표 출신 남성 코치가 옛 여성 제자에게 흉기 습격을 당했다. 해당 여성은 과거 성폭력을 당한 것에 대한 앙심을 품어 범행을 저질렀다고 주장하는 것으로 전해졌다.

지난 16일 흉기 습격 사건이 발생한 서울 노원구 공릉동 태릉국제스케이트장 입구 모습. MBN 보도화면 캡처

18일 경찰에 따르면 서울 노원경찰서는 지난 16일 30대 여성 A씨를 특수 상해 혐의로 현행범 체포했다.

A씨는 지난 16일 오후 7시25분쯤 노원구 공릉동 태릉국제스케이트장에서 스피드스케이팅 전 국가대표 40대 남성 B씨에게 흉기를 휘둘러 자상을 입힌 혐의를 받는다.

B씨는 얼굴과 목 등에 상처를 입어 병원으로 이송됐고, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 10여 년 전 고등학생 시절 B씨에게 지도를 받았는데, 당시 B씨로부터 성폭행을 당했다고 주장한 것으로 알려졌다. 사건이 제대로 처리되지 않아 앙심을 품었다는 취지다.

실제 B씨는 2014년 당시 대한빙상연맹으로부터 영구 제명 징계를 받았으나, 검찰은 B씨의 강간과 상해 등 혐의에 대해선 불기소 처분을 내렸고 특수폭행 등 혐의에 대해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다.

이후 연맹은 재판부 판결에 따라 B씨에 대한 징계를 3년 자격 정지로 변경했고, B씨는 개인 지도자 자격으로 학생들을 지도한 것으로 전해졌다. 대한체육회는 ‘자격정지 1년 이상의 징계처분을 받으면 영구히 지도자가 될 수 없다’고 정했지만, 당시에는 해당 규정이 없었다고 한다.

경찰은 A씨를 응급 입원 조치하는 한편 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지