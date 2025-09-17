3시간 러닝머신 논란…반려견 학대 생중계

반려견이 3시간 동안 러닝머신을 달리는 영상이 온라인상에 퍼지며 동물 학대 논란이 일자 동물보호단체가 긴급히 구조에 나섰다.

16일 동물보호단체 케어는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 해당 견주를 직접 찾아가 구조 활동에 나섰다고 밝혔다.

앞서 지난 14일 틱톡(Tik-Tok)에는 반려견이 러닝머신 위에서 쉴 새 없이 달리는 모습이 라이브 방송으로 송출됐다.

견주는 옆에서 이를 중계하며 후원금을 받았고 "더 이상 못 보겠다"는 시청자 반응에도 방송을 3시간 가까이 이어간 것으로 전해졌다.

시청자들은 방송 내내 물조차 제공되지 않았다고 지적했다. 개는 귀에 귀걸이까지 하고 있었다.

해당 방송 영상이 온라인에서 확산하자 케어 측은 '긴급 구조 공지'를 띄워 "어젯밤부터 '제2의 파샤 사건'이라는 시민 제보가 쏟아졌다"며 "해당 개가 현재 상태로 더 이상 생존하기 어렵다고 판단, 구조를 결심했다"라고 밝혔다.

이후 같은 날 오후께 케어 측은 "신속히 움직여 위치를 파악하고 학대자와 접촉했다"라며 구조 사실을 알렸다.

그러면서 "스스로 러닝머신에 올랐다 해도 이를 과도하게 가동해 통제 없이 달리게 하는 것은 보호자의 학대 행위"라며 "보호와 입양은 엔젤 프로젝트에서 희망하셔서 케어는 학대 현장 대응과 포기 동의, 구출까지만 하고 엔젤 프로젝트에서 아이를 맡아 주시기로 했다"라고 전했다.

해당 사연을 접한 누리꾼들은 "행복하게는 못 해줘도 괴롭히지는 말아야 한다", "견주를 강력 처벌해야 한다", "말 못 하는 동물도 소중한 생명" 등의 반응을 보이며 분노를 표했다.

한편 동물 학대 사건이 연이어 발생하며 동물권 확대를 촉구하는 목소리도 높아지고 있다. 지난달 22일 충남 천안에선 콜리 품종의 대형견 '파샤'를 전기자전거에 매달아 시속 10~15㎞로 30분 이상 달리게 해 죽게 한 사건이 발생, 시민들이 모여 집회를 열기도 했다.

<뉴시스>

