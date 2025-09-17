무신사, 노홍철과 협업 '럭키 가이' 컬렉션 발매∙∙∙오프라인 팝업

무신사 스탠다드가 방송인 노홍철과 협업한 ‘럭키 가이(LUCKY GUY) 컬렉션’을 오늘(17일) 오전 11시 온·오프라인에서 동시 발매한다고 17일 밝혔다.

무신사 스탠다드가 노홍철과 협업 제품을 선보이는 것은 이번이 두 번째다. 첫 협업 제품인 ‘대디 숄더 럭키 가이 블레이저’는 지난 3월에 발매된 직후 완판되며 큰 반응을 얻었다.

이번 시즌에는 아이템을 확대해 8가지 상품을 한 번에 발매하는 컬렉션으로 선보인다. 럭키 가이 컬렉션은 노홍철을 표현하는 행운, 밝은 에너지, 긍정 등 키워드에서 영감을 받아 △블레이저 △체스터필드 롱 코트 △트러커 재킷 △카코트 △숏패딩 △슬랙스 등 패션 의류와 향수로 구성했다.

특히 이번 컬렉션은 클래식한 아이템에 레오파드 패턴, 금장 단추 등 노홍철의 개성 있는 스타일을 반영한 유니크한 디테일의 가을 룩을 제안한다. 또한 무신사 스탠다드 뷰티 ‘럭키 가이 오 드 퍼퓸’은 산뜻한 시트러스에 알싸한 진저와 프루티, 머스크를 활용해 가을 분위기와 잘 맞는 조화로운 향을 연출했다.

럭키 가이 컬렉션 발매를 기념해 10월 12일까지 무신사 스탠다드 한남점에서 오프라인 팝업 스토어를 개최한다. 팝업 스토어는 노홍철의 익살스럽고 유쾌한 에너지가 가득한 공간에서 컬렉션 아이템을 직접 체험할 수 있는 기회로 마련됐다. 오프라인 팝업과 온라인에서 컬렉션 제품을 구매하면 ‘노홍철 옷걸이’를 증정하는 사은품 이벤트도 진행한다.

무신사 스탠다드 관계자는 “럭키 가이 컬렉션은 과감한 패턴과 실루엣을 적용해 한 가지 아이템으로 포인트가 되는 감각적이고 유니크한 스타일을 완성할 수 있을 것”이라며, “무신사 스탠다드의 모던하고 베이식한 디자인과 독보적이고 스타일리시한 노홍철의 매력이 만들어낼 시너지를 기대해도 좋을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지