'얼굴', 정상 탈환후 2일째 1위…39만 관객 돌파 [Nbox]

영화 '얼굴' 포스터.

영화 '얼굴'이 정상 탈환 2일째 1위를 유지했다.

17일 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망 집계에 따르면 '얼굴'은 지난 16일 하루 동안 3만7129명의 관객을 동원해 1위로 차지했다. 누적 관객 수는 39만3859명이다.

'얼굴'은 지난 11일 개봉과 동시에 1위를 차지했으나 하루 만에 '귀멸의 칼날'에 정상을 내준 바 있으며, 15일 다시 정상을 탈환했다.

'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 임영규와 살아가던 아들 임동환이 40년간 묻혀 있던 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 영화다.

'얼굴'에 이어 2위는 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 차지했다. 이 영화는 하루 동안 2만8192명이 관람해 누적 관객 수 452만7633명을 기록했다.

3위는 한 계단 상승한 영화 'F1 더 무비'가 이름을 올렸다. 이 영화는 하루 동안 7682명이 관람했으며 누적 관객 수 505만6206명을 기록했다.

