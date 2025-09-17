용인시-울릉군 ‘형제 도시’됐다…문화축제 등 교류·발전 협약

경기 용인시와 경북 울릉군이 교류·발전을 위한 자매결연을 했다.

16일 용인시에 따르면 전날 오후 경북 울릉군 한마음회관에서 이상일 용인시장과 남한권 울릉군수는 두 도시 간 자매결연 협약서를 교환했다.

이상일 용인시장(왼쪽)과 남한권 울릉군수가 두 지역의 상생 발전을 위해 의견을 교환하고 있다. 용인시 제공

이에 따라 두 지자체는 △주민복지 향상을 위한 협력관계 유지와 편의 제공 △지역 문화단체 교류 및 관광자원 홍보 △농·특산물, 공산품 등 지역 생산품 구매·홍보 지원 △축제, 박람회 등 주요 행사의 성공적 추진을 위한 상호협력 등에 나서게 된다.

아울러 행정정보 및 우수 정책을 공유하고, 경제 교류 등 다양한 분야에서 동반자 관계를 구축한다.

이번 협약으로 두 지역 주민들은 상대 지역의 일부 유명 관광지를 방문할 때 입장료 면제나 할인 혜택도 받는다.

울릉군에 입도한 이상일 용인시장 일행이 남한권 울릉군수 등 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

이 시장은 “용인시와 울릉군이 협력해 양 도시가 발전하고, 경제·행정·문화·관광 등 여러 방면에서 활발한 교류가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

남 군수도 “반도체산업 대표 도시인 용인의 발전상을 보면서 울릉군수로서 박수를 보내고 있다”며 “인구감소 등 어려움을 겪는 울릉군을 위해 용인시가 힘을 더한다면 어려움을 극복하고 용인과 함께 발전할 수 있을 것”이라고 말했다.

이 시장 일행은 울릉군 방문에 앞서 독도에 입도해 독도경비대원들을 격려하고, 독도 수호 의지를 드러냈다고 시 관계자는 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지