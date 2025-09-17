강남 사회적경제박람회, 20일 코엑스서 개최

서울 강남구가 20일 코엑스에서 ‘2025 강남구 사회적경제박람회’를 연다.



16일 구에 따르면 사회적경제기업은 일자리 창출, 환경 보호, 취약계층 지원, 지역사회 발전 등 사회문제 해결에 기여하면서도 경제적 수익을 창출하는 기업이다. 구는 관내 350개 사회적경제기업의 가치를 알리고 판로를 지원하기 위해 매년 박람회와 마켓을 개최해 왔다.



올해 행사는 30개 사회적경제기업이 참가한다. 기존 강남역 야외무대에서 벗어나 국제 명소인 코엑스에서 열려 외국인 관광객에게도 사회적경제의 의미와 가치를 알릴 것으로 기대된다.



이번 박람회는 판매존, 홍보존, 체험존, 포토존 등 네 가지 주제로 운영된다. 판매존에서는 수공예품·‘업사이클링’ 상품 등 품질 높은 생활용품을 직접 구매할 수 있다. 홍보존에서는 마음건강 프로그램, 일자리 매칭 시스템 체험 등 다양한 기업 활동을 소개한다. 온 가족이 즐길 수 있는 체험존과 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 패러디 콘텐츠 등 포토존도 마련됐다.



조성명 구청장은 “구민들이 일상 속에서 가치 있는 소비를 체험할 수 있는 기회가 되길 바란다”며 “이런 경험이 공감과 참여로 이어질 때 지역의 사회적경제 생태계도 더욱 단단해질 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지