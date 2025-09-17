“민원 해결해달라”… 현직 시장 폭행

정명근(사진) 경기 화성시장이 민원 해결을 요구하는 70대 사업가에게 폭행당해 병원에 입원했다. 현직 정치인 시장에 대한 민원인의 노골적 폭행은 이례적인 일로, 지역사회는 물론 시청 공무원들도 술렁이고 있다.

화성동탄경찰서는 16일 폭행 혐의로 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다. 경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 11시40분쯤 화성시 정남면 보통리의 한 식당에서 지역 단체장들과 오찬 모임을 갖던 정 시장을 찾아가 밀치고 당기는 등 폭행한 혐의를 받는다.

시장의 방문 사실을 미리 알고 있던 A씨는 식당 앞에서 소란을 피웠고, “(담당)공무원들과 얘기하라”는 정 시장의 양복 상의를 잡아챘다. 이 과정에서 정 시장은 상의가 찢어졌고 바닥에 넘어졌다. A씨는 건장한 남성 3∼4명과 함께 식당을 찾아온 것으로 전해졌다.

정 시장은 A씨의 폭행으로 넘어져 타박상 등을 입은 뒤 인근 병원으로 옮겨졌다.

A씨는 정 시장 수행원들이 112에 신고해 현장에서 체포됐다. 체포 과정에선 출동한 경찰과 거친 몸싸움을 벌인 것으로 알려졌다. 시 관계자는 “A씨가 갑자기 건장한 남성들과 나타나 정 시장을 잡아챘다”며 “(정 시장은) 정신적 충격이 큰 상태”라고 전했다.

A씨는 동탄신도시에서 업무시설 용지를 주거용 오피스텔 용지로 바꾸고, 다시 아파트로 용도 변경하는 과정에서 시와 공공기여금 책정을 놓고 갈등을 빚어온 것으로 알려졌다.

