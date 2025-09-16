정부, 7월 집중호우·오송참사 원인 규명…재난원인조사 실시

정부가 올해 7월 집중오후 피해와 2023년 오송 지하차도 참사 등을 대상으로 원인조사에 나선다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 호우·강풍 대비 상황 점검 회의를 주재하고 있다. 행정안전부 제공

행정안전부는 16일 제2기 국가재난원인조사협의회 첫 전체회의를 열고 이같은 방침을 결정했다. 협의회는‘재난 및 안전관리 기본법 시행령’ 제75조의4에 따라 국가재난원인조사의 실시 여부와 방법 등을 심의·자문하는 역할을 하고 있다.

이날 회의에서는 올해 7월 집중호우 피해와 2023년 오송 지하차도 참사 등을 대상으로 재난원인조사를 실시하기로 결정했다. 재난원인조사는 9월 중 민간전문가 중심의 조사반을 구성해 본격적인 활동에 나서며, 조사 결과를 바탕으로 내년 2월까지 제도개선 방안을 도출할 계획이다.

특히 오송지하차도 참사는 유가족 의견을 수렴하고 관계기관의 조사 결과를 토대로 재발 방지 대책을 마련하기로 했다.

김광용 재난안전관리본부장은 “재난으로부터 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서는 철저한 원인 규명이 필수”라며 “이번 재난원인조사를 통해 피해 최소화 및 재발방지를 위한 대책을 조속히 마련하겠다”고 밝혔다.

