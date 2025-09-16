현대엔지니어링, 건축사업본부 임직원 자녀 대상 사생대회 실시

현대엔지니어링이 건축사업본부 임직원 자녀를 대상으로 제5회 사생대회를 실시했다고 16일 밝혔다.

서울 종로구 계동 현대엔지니어링 본사 1층에 마련된 임직원 자녀 사생대회 전시회의 모습. 현대엔지니어링 제공

이번 사생대회는 '내가 그린 안전한 현장', '미래를 만드는 현대엔지니어링'을 주제로 열렸다. ▲유치부 ▲초등부 저학년 ▲초등부 고학년 ▲중·고등부 4개 부문에서 총 75점의 작품이 접수됐다.

건축사업본부 내 팀별 조직문화 담당자와 임원진이 2차례에 걸쳐 심사했으며 최우수작 총 8점이 선정됐다. 우수 작품은 서울 종로구 계동 현대엔지니어링 본사 1층 로비에 전시됐다.

현대엔지니어링 건축사업본부는 임직원 자녀들의 창의력과 표현력을 키우고, 가족 간 소통의 장을 마련하기 위해 지난 2021년부터 사생대회를 진행해왔다. 지난 5년간 누적 526명의 임직원 자녀가 참여했다.

현대엔지니어링은 임직원 자녀 초청행사, 생태숲 가꾸기 봉사활동, 캠핑카 대여 서비스 등 임직원이 가족과 함께 참여할 수 있는 다양한 봉사 및 문화활동, 지원 제도를 운영하고 있다.

현대엔지니어링 관계자는 "임직원과 가족이 서로 소통하며 회사에 대한 자긍심과 소속감을 느낄 수 있는 기회가 되길 바란다"며 "가족 구성원 모두가 공감하고 어울릴 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다"고 말했다.

