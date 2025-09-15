충북 충주시, 관광객 증가에 알찬 가을맞이 나선다

충북 충주시가 올해 관광객이 증가하면서 가을 손님맞이에 분주해졌다.

시는 올해 2분기 충주를 찾은 내국인 방문객은 792만9000명으로 1분기(685만5000명)보다 15.7% 증가했다. 외국인 방문객은 11만명으로 1분기 6만8000명 대비 61.5% 늘었다.

충북 충주시 앙성면 비내섬 갈대숲에 방문객들이 가을을 만끽하고 있다. 충주시 제공

방문객들은 골프장과 충주활옥동굴, 중앙탑공원이 인기 관광지로 꼽혔다. 특히 내국인 방문객에게는 충주활옥동굴, 수주팔봉, 수안보온천 관광특구, 탄금대와 탄금공원, 중앙탑공원, 유원재, 악어봉, 비내섬 등이 관심을 끌었다.

2분기 관광소비액은 1572억원에 달했다. 소비는 운송수단, 골프장, 외식업 등의 순으로 이뤄졌다. 시는 충주의 관광 매력인 음식과 레저, 숙박 등이 소비행태와 직접 연결되고 있다고 분석했다.

누리소통매체(소셜미디어)에서도 ‘충주 여행’ 언급량이 월평균 2만6907건으로 지난해 같은 기간보다 8.6% 증가했다. 최다 여행유형 핵심어는 ‘힐링, 투어, 캠핑’이다. 이는 수안보온천과 족욕길, 능암온천, 목계솔밭 캠핑장, 장자늪, 카누체험, 탄금호 피크닉공원 등의 인기가 반영된 결과로 보인다.

축제 때 방문객도 눈길을 끌었다. 지난 6월 열린 ‘다이브 페스티벌’에 22만3000명이 찾는 등 대표 관광 축제로 발돋움했다. 시는 앞으로 풍성한 축제로 방문객은 더 늘 것으로 전망했다. 9월 세대공감 문화대축제, 제53회 우륵문화재(10월), 충주 천등산 고구마축제, 10월 비내섬축제, 평생학습주간행사, 충주 정원축제 등이 이어진다.

이번 관광 동향은 한국관광데이터랩에서 제공하는 이동통신 위치, 신용카드 소비, 내비게이션 검색 등의 자료를 종합 분석한 자료다. 조길형 충주시장은 “충주를 찾는 방문객이 늘면서 관광 동향을 정책과 홍보 등에 적극적으로 반영하고 있다”며 “충주의 매력을 느낄 수 있게 체류형 관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

