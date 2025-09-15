한낮 30도 안팎 ‘늦더위’ 계속…남부 최대 60mm 비 [오늘날씨]

월요일인 15일은 남부지방을 중심으로 다시 무더위가 이어지겠고, 전남과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다.

서울 중구 청계천 인근에서 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 당분간 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다고 예보했다.

제주도 해안과 서해안, 남해안에서는 밤사이 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 19~24도, 낮 최고기온은 28~31도로 예상된다.

지역별 상세 관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 △서울 21.0도 △인천 22.4도 △춘천 19.5도 △강릉 23.9도 △대전 21.7도 △대구 22.2도 △전주 22.7도 △광주 23.2도 △부산 24.8도 △제주 25.2도다.

최고 기온은 △서울 30도 △인천 29도 △춘천 29도 △강릉 31도 △대전 31도 △대구 32도 △전주 31도 △광주 30도 △부산 30도 △제주 31도로 예상된다.

이날 제주도와 전남권, 경남 등에 비가 내리겠다.

15일 지역별 예상 강수량은 △광주·전남 5~60㎜ △부산·울산·경남 5~40㎜ △제주도 10~60㎜다.

이날 오전 9시까지 중부내륙과 경북내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에는 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

제주도 해상과 남해상에는 돌풍을 동반한 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

동해안에 너울이 유입되면서 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지